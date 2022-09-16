Відпускні ціни на тепличні огірки наразі становлять 35-45 грн/кг.

Цього тижня в Україні різко зросли відпускні ціни на тепличний огірок внаслідок зміни погоди.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"Через дощову та холодну погоду вибірки огірка в українських господарствах усіх категорій помітно скоротилися, що спричинило зниження обсягів пропозиції цього овочу на ринку. Водночас пропозиція продукції відкритого грунту цього тижня впала до мінімуму, оскільки більшість виробників вже фактично завершили реалізацію огірка відкритого грунту", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили експерти, на сьогодні на ринку спостерігається дефіцит огірків. Тим часом попит залишається досить високим. А відпускні ціни на тепличний огірок становлять 35-45 грн/кг, що в середньому на 34% дорожче, ніж тижнем раніше.

За словами аналітиків, зараз огірок в українських тепличних комбінатах вже коштує в середньому утричі дорожче, ніж рік тому. Водночас гравці ринку не виключають можливості подальшого подорожчання в даному сегменті, оскільки на сьогодні пропозиції тепличного огірка на українському ринку дуже обмежені.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками аналітиків Zakaz.ua, за півроку повномасштабної війни РФ проти України на українському ринку понад вдвічі підвищилась ціна на ріпчасту цибулю – на 114%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг.

Настільки істотна цінова різниця пов’язана зі скороченням виробничих площ під дану культуру і різким зниженням врожаю цибулі.

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