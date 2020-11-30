Такий салат буде окрасою не лише повсякденного, але й святкового столу.

Салати з підкопченого курячого м'яса мають насичений смак, апетитно виглядають і викликають бажання якнайшвидше посмакувати стравою.

Такий салат може стати окрасою не лише повсякденного, але й святкового столу. Адже копчена курка – ароматний, ніжний продукт і соковитий продукт. До того ж вона чудово поєднується практично з будь-якими продуктами.

Теплий салат з копченої курки з маринованими опеньками

Грудка куряча (копчена) - 1 шт.

Опеньки (мариновані, з цибулею) - 200 г

Листя салату - 250 г

Помідор чері - 10 шт.

Оцет (вишневий) - 3 ст. л.

Оливкова олія - 1,5 ст. л.

Сіль - за смаком

Нарізати довільно салат. Нарізати помідори чері на половинки.

Читайте такожРум’яні сирні пончики: як приготувати апетитні смаколикиКурячі грудки нарізати скибочками, з'єднати з опеньками та прогріти на сковороді або у мікрохвильовій печі.

З оливкової олії, вишневого оцту та солі зробити заправку. З'єднати й ретельно перемішати.

Заправити салатні листя. З'єднати їх із грибами та грудинкою, акуратно перемішати і прикрасити половинками чері.

Салат з копченою куркою та чорносливом

Копчена курка - 200 г

Твердий сир - 80 г

Курячі яйця - 2 шт.

Гриби - 150 г

Картопля - 4 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Волоські горіхи - 40 г

Сіль - за смаком

Майонез - 80 г

Варену картоплю очистити від шкірки і натерти на великій тертці. Викласти першим шаром у кільце (якщо готується порційна подача), або ж на дно салатника.

Обсмажити на сковороді з розігрітою олією дрібно нарізану цибулю та гриби. Викласти їх другим шаром.

Наступним шаром розмістити нарізану кубиком копчену курку, знявши шкірку. Змастити шар майонезом.

Натерти на великій тертці яйце та варену моркву. Викласти шар моркви. Зробити сіточку з майонезу. Далі розмістити натерте яйце. Додати порцію майонезу, щоб він просочився й ще залишився зверху.

Дрібно порізати замочений заздалегідь чорнослив. Викласти його на поверхню салатної гірки. Знову додати майонез, присипати поверхню салату тертим сиром.

Додати дрібно нарізані волоські горіхи. Відправити салат у холодильник не менше ніж на годину. Перед подачею його можна прикрасити зеленню.

Салат з копченою куркою і квасолею

Курка копчена - 300 г

Квасоля консервована - 350-400 г

Морква - 2 шт.

Часник - 4 зубчики

Сухарики - 50 г

Майонез - за смаком

Моркву заздалегідь відваріть. Квасолю процідити від розсолу. Викласти у салатник квасолю.

Філе копченої курки нарізати невеликими кубиками. Також кубиками нарізати очищену моркву, рубаний часник та сухарики. Подрібнити часник.

Заправити салат майонезом і подавати до столу. Якщо салат подаватиметься не одразу, сухарики краще додати перед подачею, щоб не розмокнули.

Салат з копченою куркою й ананасами

Копчена курка - 600 г

Салат - за смаком

Морквина - 0,5 шт.

Червона капуста - за смаком

Ананас (консервований) - 200 г

Часник - 1 зубчик

Імбир свіжий - 1 ч. л.

Цибуля-шалот - 1 шт.

Мед - 1 ч. л.

Оливкова олія - 1 ст. л.

Петрушка - 0,5 пучка

Помити салат, червону капусту, моркву та петрушку. Порвати салат руками, капусту нарізати тонкими смужками. Моркву подрібнити на великій тертці. Петрушку подрібнити ножем. Ананас нарізати невеликими шматочками.

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У миску викласти всі подрібнені овочі, салат і зелень. Курку нарізати невеликими шматочками і відправити у салатницю. Додати мигдаль та ананас.

Для заправки змішати ананасовий сік, соєвий соус, подрібнений зубчик часнику, цибулю-шалот, імбир, оливкову олію та мед. Залити приготовленою заправкою салат і перемішати. Настояти декілька хвилин, і можна подавати до столу.

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Автор: УНІАН