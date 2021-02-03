Такий салатик може бути як основною стравою, так і прекрасним перекусом.

Картопляний салат – ситна страва, основним інгредієнтом якого, як випливає із назви, є картопля. Він може бути як основною стравою, так і прекрасним перекусом.

Картопляний салат з оселедцем і зеленню

Оселедець слабосолоний - 1 шт.

Картопля (середнього розміру) - 5 шт.

Листя салату – декілька листочків

Кріп (свіжий) - 1 пучок

Цибуля зелена - 3 гілочки

Гірчиця зерниста - 1 ч. л.

Олія соняшникова - за смаком

Сіль, перець мелений - за смаком

Картоплю зі шкіркою ретельно вимити, загорнути у фольгу й запекти в духовці до готовності.

Читайте такожБефстроганов із яловичини: як приготувати смачне м’ясо в сметанному соусіОчистити та обробити оселедець на філе, видаливши всі кісточки. Розрізати його на шматочки шириною 1-2 см.

Кріп і зелену цибулю подрібнити. Листя салату вимити, нарвати шматочками.

Змішати олію з гірчицею, збити виделкою.

Змішати картоплю з листям салату та зеленню, полити заправкою, за бажанням посолити і поперчити. Перемішати все. Викласти скибочки оселедця.

Картопляний салат

Картопля - 3 шт.

Салямі або напівкопчена ковбаса - 100 г

Цибуля (невелика) - 1 шт.

Огірки мариновані - близько 100 г

Кріп - 1 пучок

Рослинна олія - 3-4 ст. л.

Гірчиця зерниста - 1-1,5 ст. л.

Сіль, перець - за смаком

Для заправки з'єднати і перемішати рослинну олію із зернистою гірчицею.

Цибулю тонко нарізати, порізати шматочками огірки. Картоплю очистити й нарізати соломкою, зелень кропу порубати.

Додати шматочки ковбаси, полити заправкою і перемішати.

Картопляний салат із соусом

Картопля - 500 г

Тунець - 160 г

Цибуля зелена - 3 ст. л.

Огірок маринований - 100 г

Листя салату - 4 шт.

Кріп - 1 ч. л.

Сіль (для картоплі) - 1 пучка

Перець чорний - за смаком

М'ята - кілька листочків

Для соусу

Оливкова олія - ​​4 ст. л.

Гірчиця - 1,5 ч. л.

Сік лимонний - 3 ст. л.

Сіль, перець чорний - за смаком

Для прикрашання

Оливки зелені - за смаком

Помідор - за смаком

Картоплю краще брати невелику та однакового розміру. Відварити її. Очистити картоплю, нарізати її шайбами, вистелити на блюдо, посолити й поперчити. Посипати 1/3 частиною цибулі.

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Останнім шаром викласти нарізані або порвані дрібно листя салату, кріп і дрібно нарізану м'яту. Салат помістити у холодильник мінімум на 30 хвилин.

Для соусу з’єднати гірчицю, олію, сік лимона і спеції. Полити ним салат безпосередньо перед подачею. Прикрасити оливками (маслинами або каперсами) і свіжими помідорами.

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Автор: УНІАН