Картопляний салат – ситна страва, основним інгредієнтом якого, як випливає із назви, є картопля. Він може бути як основною стравою, так і прекрасним перекусом.
Картопляний салат з оселедцем і зеленню
- Оселедець слабосолоний - 1 шт.
- Картопля (середнього розміру) - 5 шт.
- Листя салату – декілька листочків
- Кріп (свіжий) - 1 пучок
- Цибуля зелена - 3 гілочки
- Гірчиця зерниста - 1 ч. л.
- Олія соняшникова - за смаком
- Сіль, перець мелений - за смаком
Картоплю зі шкіркою ретельно вимити, загорнути у фольгу й запекти в духовці до готовності.
Читайте такожБефстроганов із яловичини: як приготувати смачне м’ясо в сметанному соусіОчистити та обробити оселедець на філе, видаливши всі кісточки. Розрізати його на шматочки шириною 1-2 см.
Кріп і зелену цибулю подрібнити. Листя салату вимити, нарвати шматочками.
Змішати олію з гірчицею, збити виделкою.
Змішати картоплю з листям салату та зеленню, полити заправкою, за бажанням посолити і поперчити. Перемішати все. Викласти скибочки оселедця.
Картопляний салат
- Картопля - 3 шт.
- Салямі або напівкопчена ковбаса - 100 г
- Цибуля (невелика) - 1 шт.
- Огірки мариновані - близько 100 г
- Кріп - 1 пучок
- Рослинна олія - 3-4 ст. л.
- Гірчиця зерниста - 1-1,5 ст. л.
- Сіль, перець - за смаком
Для заправки з'єднати і перемішати рослинну олію із зернистою гірчицею.
Цибулю тонко нарізати, порізати шматочками огірки. Картоплю очистити й нарізати соломкою, зелень кропу порубати.
Додати шматочки ковбаси, полити заправкою і перемішати.
Картопляний салат із соусом
- Картопля - 500 г
- Тунець - 160 г
- Цибуля зелена - 3 ст. л.
- Огірок маринований - 100 г
- Листя салату - 4 шт.
- Кріп - 1 ч. л.
- Сіль (для картоплі) - 1 пучка
- Перець чорний - за смаком
- М'ята - кілька листочків
Для соусу
- Оливкова олія - 4 ст. л.
- Гірчиця - 1,5 ч. л.
- Сік лимонний - 3 ст. л.
- Сіль, перець чорний - за смаком
Для прикрашання
Оливки зелені - за смаком
- Помідор - за смаком
Картоплю краще брати невелику та однакового розміру. Відварити її. Очистити картоплю, нарізати її шайбами, вистелити на блюдо, посолити й поперчити. Посипати 1/3 частиною цибулі.
Читайте такожЯк смачно запекти минтая в духовці – рецепти апетитної рибкиРибу відцідити від олії або власного соку. Помістити поверх картоплі. Знову посипати половиною цибулі та огірками.
Останнім шаром викласти нарізані або порвані дрібно листя салату, кріп і дрібно нарізану м'яту. Салат помістити у холодильник мінімум на 30 хвилин.
Для соусу з’єднати гірчицю, олію, сік лимона і спеції. Полити ним салат безпосередньо перед подачею. Прикрасити оливками (маслинами або каперсами) і свіжими помідорами.
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