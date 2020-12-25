Гарячі страви з м'яса зігрівають і насичують.

Наближається Новий Рік 2021 - свято, коли стіл ломиться від різноманітних страв і ласощів. На новорічний стіл щороку подають салати, закуски, канапе і десерти. Обов'язковими пунктами святкового меню є гарячі страви з запеченого м'яса і овочів, які подаються на стіл відразу після приготування. Ці страви повинні бути ситними і передавати дух свята. Гаряча їжа - це королева будь-якого святкового столу. Майбутній 2021 рік буде роком Бика, тому не варто готувати яловичину і телятину. Краще подати на стіл свинину і птицю.

Запечена качка з яблуками і медом

Качка - 1,5 кг.

Яблука кислі - 6 шт.

Гірчиця гостра - 2,5 ст. л.

Часник - 4 зубчики.

Розмарин сушений - 0,75 ч. л.

Перець чорний мелений - 0,75 ч. л.

Рідкий мед - 1,5 ст. л.

Лимон - 0,5 шт.

Олія соняшникова - 3 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

Обробити і випатрати птицю, обмити, обсушити. Видалити шию і огузок. Для маринаду з'єднати мед, гірчицю і сік половини лимона, перемішати. Додати соняшникову олію, розмарин, перець і дрібно нарізаний часник. Знову перемішати. Обмазати качку маринадом зовні і зсередини і залишити в холодильнику на 5 годин або на ніч.

Половину яблук вимити, розрізати на четвертинки, видалити насіння. Покласти ці яблука всередину птиці і зашити качку кулінарною ниткою (або скріпити зубочистками). З інших яблук видалити насіння і розрізати на невеликі часточки. Викласти качку в скляну форму, на деко, у фольгу або на рукав. Збоку від птиці викласти шматочки яблук. Зверху полити качку маринадом, що залишився. Поставити в повністю розігріту до 220 градусів духовку, знизити температуру до 180 градусів і випікати 2,5 години.

Запечений свинячий окіст з часником у винному соусі

Свинина (окіст) - 2 кг.

Часник - 1 головка.

Соус соєвий - 2 ст. л.

Для розсолу:

Сіль - 150 г.

Цукор коричневий - 70 г.

Ялівець - 1 ст. ложка.

Перець духмяний горошком - 1 ст. л.

Майоран сушений - 2 ст. л.

Розмарин сушений - 2 ст. л.

Вода - 3 л.

Для соусу:

Вино червоне сухе - 100 мл.

Коріандр (насіння) - 2 ч. л.

Чебрець свіжий - 2 гілочки.

У каструлю налити 3 літри води, додати ягоди ялівцю, духмяний перець, майоран, розмарин, сіль і коричневий цукор. Довести до кипіння і кип'ятити 3 хвилини, потім зняти з вогню. Свинячий окіст покласти в розсіл і залишити в холодильнику на добу.

Читайте такожГарячі алкогольні напої: як зігрітися в зимові святаРозігріти духовку на 180 градусів. Часник крупно нарізати уздовж. М'ясо дістати з маринаду, зробити надрізи ножем і вставити часник. Приготувати фольгу довжиною у 2 дека. Покласти половину фольги на деко, викласти м'ясо і полити його соєвим соусом. Зверху накрити другою частиною фольги. Запікати при 180 градусах 20 хвилин, потім зменшити температуру до 160 градусів і готувати ще 1.5 години.

Готовий окіст вийняти з духовки і акуратно злити з нього сік. Поставити каструлю з соком на вогонь, додати вино і насіння коріандру і випарувати наполовину. У готовий соус додати свіжий чебрець. Подавати окіст гарячим і политим соком.

М'ясо по-французьки з помідорами

Свинина - 200 г.

Цибуля - 0.5 шт.

Помідори - 1 шт.

Твердий сир - 100 г.

Майонез - 30 г.

Сіль, перець, паприка за смаком.

Оливкова олія - 20 г.

Свинину нарізати тонкими широкими скибочками товщиною близько 1 см, накрити плівкою або поліетиленом і відбити молотком. Посолити, поперчити і посипати паприкою м'ясо. Форму для запікання змастити олією. Викласти у форму відбивні. Цибулю нарізати півкільцями і викласти поверх м'яса. Помідор нарізати тонкими кружечками і викласти на цибулю. Змастити помідори майонезом. Зверху посипати страву натертим твердим сиром. Полити сир майонезною сіточкою. Духовку нагріти до 180 градусів і запікати м'ясо 40 хвилин.

Картопляна запіканка з фаршем

Картопля - 1 кг.

Фарш м'ясний - 500 г.

Цибуля ріпчаста - 200 г.

Твердий сир - 150 г.

Сметана - 200 г.

Курячі яйця - 2 шт.

Часник - 2 зубч.

Суміш перців мелених.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити. Додати в фарш цибулю, часник і трохи води. Посолити і поперчити фарш, перемішати. Сир натерти на тертці. Яйця перемішати зі сметаною. Картоплю нарізати тонкими кружечками. Викласти половину картоплі на деко, посолити і поперчити, залити половиною сметанної заливки. Посипати половиною сиру. Потім викласти фарш, трохи присипати сиром. Додати другу частину картоплі, полити рештою заливкою і всипати залишився сир. Запікати 60 хвилин при 180 градусах.

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Автор: Катерина Пулатова