Наближається Новий Рік 2021 - свято, коли стіл ломиться від різноманітних страв і ласощів. На новорічний стіл щороку подають салати, закуски, канапе і десерти. Обов'язковими пунктами святкового меню є гарячі страви з запеченого м'яса і овочів, які подаються на стіл відразу після приготування. Ці страви повинні бути ситними і передавати дух свята. Гаряча їжа - це королева будь-якого святкового столу. Майбутній 2021 рік буде роком Бика, тому не варто готувати яловичину і телятину. Краще подати на стіл свинину і птицю.
Запечена качка з яблуками і медом
- Качка - 1,5 кг.
- Яблука кислі - 6 шт.
- Гірчиця гостра - 2,5 ст. л.
- Часник - 4 зубчики.
- Розмарин сушений - 0,75 ч. л.
- Перець чорний мелений - 0,75 ч. л.
- Рідкий мед - 1,5 ст. л.
- Лимон - 0,5 шт.
- Олія соняшникова - 3 ст. л.
- Сіль - 1 ч. л.
Обробити і випатрати птицю, обмити, обсушити. Видалити шию і огузок. Для маринаду з'єднати мед, гірчицю і сік половини лимона, перемішати. Додати соняшникову олію, розмарин, перець і дрібно нарізаний часник. Знову перемішати. Обмазати качку маринадом зовні і зсередини і залишити в холодильнику на 5 годин або на ніч.
Половину яблук вимити, розрізати на четвертинки, видалити насіння. Покласти ці яблука всередину птиці і зашити качку кулінарною ниткою (або скріпити зубочистками). З інших яблук видалити насіння і розрізати на невеликі часточки. Викласти качку в скляну форму, на деко, у фольгу або на рукав. Збоку від птиці викласти шматочки яблук. Зверху полити качку маринадом, що залишився. Поставити в повністю розігріту до 220 градусів духовку, знизити температуру до 180 градусів і випікати 2,5 години.
Запечений свинячий окіст з часником у винному соусі
- Свинина (окіст) - 2 кг.
- Часник - 1 головка.
- Соус соєвий - 2 ст. л.
Для розсолу:
- Сіль - 150 г.
- Цукор коричневий - 70 г.
- Ялівець - 1 ст. ложка.
- Перець духмяний горошком - 1 ст. л.
- Майоран сушений - 2 ст. л.
- Розмарин сушений - 2 ст. л.
- Вода - 3 л.
Для соусу:
- Вино червоне сухе - 100 мл.
- Коріандр (насіння) - 2 ч. л.
- Чебрець свіжий - 2 гілочки.
У каструлю налити 3 літри води, додати ягоди ялівцю, духмяний перець, майоран, розмарин, сіль і коричневий цукор. Довести до кипіння і кип'ятити 3 хвилини, потім зняти з вогню. Свинячий окіст покласти в розсіл і залишити в холодильнику на добу.
Читайте такожГарячі алкогольні напої: як зігрітися в зимові святаРозігріти духовку на 180 градусів. Часник крупно нарізати уздовж. М'ясо дістати з маринаду, зробити надрізи ножем і вставити часник. Приготувати фольгу довжиною у 2 дека. Покласти половину фольги на деко, викласти м'ясо і полити його соєвим соусом. Зверху накрити другою частиною фольги. Запікати при 180 градусах 20 хвилин, потім зменшити температуру до 160 градусів і готувати ще 1.5 години.
Готовий окіст вийняти з духовки і акуратно злити з нього сік. Поставити каструлю з соком на вогонь, додати вино і насіння коріандру і випарувати наполовину. У готовий соус додати свіжий чебрець. Подавати окіст гарячим і политим соком.
М'ясо по-французьки з помідорами
- Свинина - 200 г.
- Цибуля - 0.5 шт.
- Помідори - 1 шт.
- Твердий сир - 100 г.
- Майонез - 30 г.
- Сіль, перець, паприка за смаком.
- Оливкова олія - 20 г.
Свинину нарізати тонкими широкими скибочками товщиною близько 1 см, накрити плівкою або поліетиленом і відбити молотком. Посолити, поперчити і посипати паприкою м'ясо. Форму для запікання змастити олією. Викласти у форму відбивні. Цибулю нарізати півкільцями і викласти поверх м'яса. Помідор нарізати тонкими кружечками і викласти на цибулю. Змастити помідори майонезом. Зверху посипати страву натертим твердим сиром. Полити сир майонезною сіточкою. Духовку нагріти до 180 градусів і запікати м'ясо 40 хвилин.
Картопляна запіканка з фаршем
- Картопля - 1 кг.
- Фарш м'ясний - 500 г.
- Цибуля ріпчаста - 200 г.
- Твердий сир - 150 г.
- Сметана - 200 г.
- Курячі яйця - 2 шт.
- Часник - 2 зубч.
- Суміш перців мелених.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити. Додати в фарш цибулю, часник і трохи води. Посолити і поперчити фарш, перемішати. Сир натерти на тертці. Яйця перемішати зі сметаною. Картоплю нарізати тонкими кружечками. Викласти половину картоплі на деко, посолити і поперчити, залити половиною сметанної заливки. Посипати половиною сиру. Потім викласти фарш, трохи присипати сиром. Додати другу частину картоплі, полити рештою заливкою і всипати залишився сир. Запікати 60 хвилин при 180 градусах.
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