Канапе на Новий рік - рецепти / фото ua.depositphotos.com

Новорічний стіл неможливо уявити без яскравих, оригінальних і смачних закусок. Чудовим варіантом є святкові канапе з різноманітним поєднанням улюблених продуктів. Такі маленькі бутербродики легко готуються, але виглядають дуже апетитно.

Канапе з ковбасою і сиром

  • Булочки для хот-дога - 1-2 шт.
  • Ковбаса сиров'ялена - 80 г
  • Сир твердий - 100 г
  • Огірок - 1-2 шт.
  • Помідор - 2 шт.
  • Маслини без кісточки - 150 г

Овочі помити під проточною водою, обсушити. З маслин злити воду.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравБулочки для хот-дога нарізати кружальцями завтовшки в 1 сантиметр, викласти на деко, відправити у попередньо розігріту до 180°С духовку на 5-7 хвилин, щоб вони підсушилися до стану грінок.

Помідор нарізати кружальцями, огірок – уздовж тонкими довгими скибочками, сир – квадратиками 2х2 сантиметри, ковбасу – кружечками.

Викласти грінки на дерев'яну поверхню, дати їм повністю охолонути.

Якщо грінки не змащувати ніяким соусом, вони довше залишаться хрусткими. Якщо подавати канапе відразу, тоді грінки можна змастити улюбленим білим соусом - наприклад, сирним або краплею майонезу. Далі викласти шматок сиру, потім – кружельце помідора.

На шпажку надіти маслину, скибочку огірка й пару скибочок сиров'яленої ковбаси. Встромити шпажку в грінку з сиром і помідором. Те ж саме зробити з іншими інгредієнтами. За бажання кожне канапе можна прикрасити гілочкою свіжої зелені.

Канапе з ананасами й куркою на шпажках

  • Філе куряче - 1 шт.
  • Ананаси консервовані - 3-4 колечка
  • Апельсин - 1 шт.
  • Часник - 1 зубчик
  • М'ята суха - 3 гілочки
  • Приправа для м'яса - за смаком
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком
  • Олія - для смаження

Куряче філе посолити, поперчити й посипати приправою до м'яса.

На розігріту сковороду з олією покласти сухі гілочки м'яти та зубчик часнику, очищений і трохи розчавлений. Покласти на сковороду куряче філе й обсмажувати разом із часником та м'ятою до золотистої скоринки. Коли на філе з'явиться золотава скоринка, прибрати часник і м'яту.

Як приготувати канапе на новорічний стіл / фото ua.depositphotos.com

Перекласти філе у жаростійкий посуд. Запікати куряче філе в розігрітій духовці 20 хвилин за температури 180°С.

Апельсин очистити від шкірки, а потім – м'якоть від плівок. Нарізати шматочки апельсина кубиками.

Остигле куряче філе нарізати кубиками. Консервовані кільця ананасів нарізати шматочками.

На шпажки наколоти спочатку шматочки ананаса. Потім – шматочок апельсина й шматочок курки. Потім ще раз ананас і завершити шматочком курки.

Канапе з оселедцем і помідорами

  • Оселедець малосольний - 1 шт.
  • Картопля - 2 шт.
  • Булка бутербродна - 1 шт.
  • Огірок свіжий - 60 г
  • Помідори чері - 10 шт.
  • Листя петрушки - для прикраси

Картоплю помити під проточною водою, відварити до готовності, остудити, очистити. Свіжий огірок і помідори чері акуратно помити, витерти насухо паперовими рушниками.

Канапе на новорічний стіл / фото ua.depositphotos.com

Заздалегідь викласти філе оселедця на паперові рушники, щоб зайве масло пішло.

Бутербродну булку невеликого діаметру нарізати товщиною близько 1 сантиметра, викласти у невелике деко, підсушити в гарячій духовці до стану грінок.

Грінки остудити, викласти на кожну тонко нарізані кружальцями картоплі і свіжий огірок. Філе оселедця нарізати скибочками близько 2 сантиметрів шириною, викласти зверху на огірок.

На шпажку надіти по помідорі чері, застромити їх у канапе з оселедцем.

Канапе з креветками

  • Креветки - 10 шт.
  • Помідори чері - 10 шт.
  • Оливки зелені - 10 шт.
  • Сир твердий - 80 г
  • Сіль - за смаком
  • Петрушка - для прикрашання

Твердий сир нарізати великими кубиками – 1,5-2 см. Креветки опустити в киплячу підсолену воду на 2-3 хвилини, потім остудити та почистити.

Проткнути шпажкою креветку біля основи і надіти оливку. Потім нанизати на шпажки помідори чері й увіткнути їх у шматочки твердого сиру. Тарілку прикрасити листочками петрушки і подавати канапе з креветками до столу.

Канапе з червоною рибою й авокадо

  • Сьомга слабосолона - 100 г
  • Сир сирний вершковий - 120 г
  • Авокадо - 1 шт.
  • Сіль, перець - за смаком
  • Кріп - 3-4 гілочки
  • Батон - 1 шт.
  • Оливки - для прикрашання
  • Лимон - 1 шт.

Хліб нарізати на шматочки товщиною 1 см або трохи більше, підсушити на сковороді або в духовці.

Читайте такожДивовижні ласощі на Новий рік: найкращі рецепти десертів на святкуванняВершковий сирний сир викласти у тарілку, посолити та поперчити, додати подрібнений кріп і перемішати.

Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і ложкою вийняти м'якоть. Полити їх соком половини лимона, щоб м'якоть не потемніла, а потім розім'яти виделкою.

Додати м'якоть авокадо до вершкового сиру. Масу добре перемішати.

Нанести пасту на підсушений бік хліба.

Сьомгу нарізати смужками. На шпажку нанизати оливку, потім смужку риби. Увіткнути шпажку в хліб. Прикрасити канапе зеленню кропу або петрушки, подати до столу.

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Автор: УНІАН