Новорічний стіл неможливо уявити без яскравих, оригінальних і смачних закусок. Чудовим варіантом є святкові канапе з різноманітним поєднанням улюблених продуктів. Такі маленькі бутербродики легко готуються, але виглядають дуже апетитно.
Канапе з ковбасою і сиром
- Булочки для хот-дога - 1-2 шт.
- Ковбаса сиров'ялена - 80 г
- Сир твердий - 100 г
- Огірок - 1-2 шт.
- Помідор - 2 шт.
- Маслини без кісточки - 150 г
Овочі помити під проточною водою, обсушити. З маслин злити воду.
Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравБулочки для хот-дога нарізати кружальцями завтовшки в 1 сантиметр, викласти на деко, відправити у попередньо розігріту до 180°С духовку на 5-7 хвилин, щоб вони підсушилися до стану грінок.
Помідор нарізати кружальцями, огірок – уздовж тонкими довгими скибочками, сир – квадратиками 2х2 сантиметри, ковбасу – кружечками.
Викласти грінки на дерев'яну поверхню, дати їм повністю охолонути.
Якщо грінки не змащувати ніяким соусом, вони довше залишаться хрусткими. Якщо подавати канапе відразу, тоді грінки можна змастити улюбленим білим соусом - наприклад, сирним або краплею майонезу. Далі викласти шматок сиру, потім – кружельце помідора.
На шпажку надіти маслину, скибочку огірка й пару скибочок сиров'яленої ковбаси. Встромити шпажку в грінку з сиром і помідором. Те ж саме зробити з іншими інгредієнтами. За бажання кожне канапе можна прикрасити гілочкою свіжої зелені.
Канапе з ананасами й куркою на шпажках
- Філе куряче - 1 шт.
- Ананаси консервовані - 3-4 колечка
- Апельсин - 1 шт.
- Часник - 1 зубчик
- М'ята суха - 3 гілочки
- Приправа для м'яса - за смаком
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
- Олія - для смаження
Куряче філе посолити, поперчити й посипати приправою до м'яса.
На розігріту сковороду з олією покласти сухі гілочки м'яти та зубчик часнику, очищений і трохи розчавлений. Покласти на сковороду куряче філе й обсмажувати разом із часником та м'ятою до золотистої скоринки. Коли на філе з'явиться золотава скоринка, прибрати часник і м'яту.
Перекласти філе у жаростійкий посуд. Запікати куряче філе в розігрітій духовці 20 хвилин за температури 180°С.
Апельсин очистити від шкірки, а потім – м'якоть від плівок. Нарізати шматочки апельсина кубиками.
Остигле куряче філе нарізати кубиками. Консервовані кільця ананасів нарізати шматочками.
На шпажки наколоти спочатку шматочки ананаса. Потім – шматочок апельсина й шматочок курки. Потім ще раз ананас і завершити шматочком курки.
Канапе з оселедцем і помідорами
- Оселедець малосольний - 1 шт.
- Картопля - 2 шт.
- Булка бутербродна - 1 шт.
- Огірок свіжий - 60 г
- Помідори чері - 10 шт.
- Листя петрушки - для прикраси
Картоплю помити під проточною водою, відварити до готовності, остудити, очистити. Свіжий огірок і помідори чері акуратно помити, витерти насухо паперовими рушниками.
Заздалегідь викласти філе оселедця на паперові рушники, щоб зайве масло пішло.
Бутербродну булку невеликого діаметру нарізати товщиною близько 1 сантиметра, викласти у невелике деко, підсушити в гарячій духовці до стану грінок.
Грінки остудити, викласти на кожну тонко нарізані кружальцями картоплі і свіжий огірок. Філе оселедця нарізати скибочками близько 2 сантиметрів шириною, викласти зверху на огірок.
На шпажку надіти по помідорі чері, застромити їх у канапе з оселедцем.
Канапе з креветками
- Креветки - 10 шт.
- Помідори чері - 10 шт.
- Оливки зелені - 10 шт.
- Сир твердий - 80 г
- Сіль - за смаком
- Петрушка - для прикрашання
Твердий сир нарізати великими кубиками – 1,5-2 см. Креветки опустити в киплячу підсолену воду на 2-3 хвилини, потім остудити та почистити.
Проткнути шпажкою креветку біля основи і надіти оливку. Потім нанизати на шпажки помідори чері й увіткнути їх у шматочки твердого сиру. Тарілку прикрасити листочками петрушки і подавати канапе з креветками до столу.
Канапе з червоною рибою й авокадо
- Сьомга слабосолона - 100 г
- Сир сирний вершковий - 120 г
- Авокадо - 1 шт.
- Сіль, перець - за смаком
- Кріп - 3-4 гілочки
- Батон - 1 шт.
- Оливки - для прикрашання
- Лимон - 1 шт.
Хліб нарізати на шматочки товщиною 1 см або трохи більше, підсушити на сковороді або в духовці.
Читайте такожДивовижні ласощі на Новий рік: найкращі рецепти десертів на святкуванняВершковий сирний сир викласти у тарілку, посолити та поперчити, додати подрібнений кріп і перемішати.
Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і ложкою вийняти м'якоть. Полити їх соком половини лимона, щоб м'якоть не потемніла, а потім розім'яти виделкою.
Додати м'якоть авокадо до вершкового сиру. Масу добре перемішати.
Нанести пасту на підсушений бік хліба.
Сьомгу нарізати смужками. На шпажку нанизати оливку, потім смужку риби. Увіткнути шпажку в хліб. Прикрасити канапе зеленню кропу або петрушки, подати до столу.
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