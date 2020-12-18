Смачні та яскраві десерти стануть чудовим завершенням зустрічі прийдешнього року.

Ефектні новорічні десерти прикрасять святковий стіл і порадують своїм смаком як дорослих, так і дітей.

2021-й за східним гороскопом буде роком Білого металевого Бика, тому десерти варто приготувати з використанням фруктів і ягід.

Бананове парфе

Банан - 2 шт.

Вершки - 300 мл

Яєчні жовтки - 3 шт.

Цукор - 70 г

Сир - 150 г

Шоколад - 30 г

Апельсин - 1 шт.

З апельсина зняти цедру. Половину цедри залишити для прикрашання, а решту викласти в сотейник разом із цукром і 70 мл води. Зварити сироп – цукор має розчинитися, а сироп загуснути.

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиЖовтки збити міксером до пишної піни, влити у них гарячий сироп, швидко розмішуючи все лопаткою.

Банани очистити від шкірки, відриваючи тільки одну смужку. Акуратно шматочками витягнути м'якоть, щоб шкірка не пошкодилася (її не викидати). М'якоть нарізати невеликими кружальцями і додати до решти інгредієнтів. Пробити масу в блендері до однорідності.

В окремій ємності збити вершки і сир до загустіння. Додати бананову суміш, добре вимішати. В третину суміші додати розтоплений у мікрохвильовці шоколад. Отриману масу викласти в шкірку банана. Перед тим її внутрішню частину ретельно за допомогою силіконового пензлика змастити олією, включаючи смужки. Накрити суміш шкіркою банана й помістити в морозилку на годину.

Форму для парфе вистелити харчовою плівкою. Викласти половину бананової суміші.

Дістати банан з морозильної камери, зняти шкірку. Викласти утворений шоколадний банан посередині ємності.

Викласти решту бананової суміші. Прикрити кінцями харчової плівки поверхню суміші. Відправити форму в морозильну камеру мінімум на 2 години.

Готове бананове парфе дістати з форми, викласти на блюдо, прикрасити за бажанням. Нарізати парфе на порційні шматочки і відразу ж подавати до столу.

Мандариново-вершковий десерт

Мандарини - 550 г (4-5 шт.)

Вершки 33% (охолоджені) - 150 мл

Білки яєчні - 2 шт.

Цукрова пудра - 80 г

Желатин (швидкорозчинний) - 10 г

Для прикрашання

Мандарини - 2-3 шт.

Фісташки - за смаком

Шоколад - 1 шт.

М'ята свіжа - кілька гілочок

Підготувати желатин згідно з інструкцією на упаковці.

Мандарини очистити від шкірки та подрібнити в блендері. Потім протерти їх через сито, щоб позбутися плівок.

Мандариновий сік з'єднати з желатином, перемішати. Нагріти на невеликому вогні, помішуючи, щоб желатин повністю розчинився, але не кип'ятити. Залишити масу остигати.

Охолоджені вершки збити до густої пишної маси (до стійких піків). Коли вершкова маса почне тримати форму, перестати збивати.

Збити білки, додаючи цукрову пудру частинами, до стійких піків.

До остиглого мандаринового соку додати збиті вершки, перемішати вінчиком до однорідності. Далі поступово додати збиті білки, акуратно перемішуючи силіконовою лопаткою. Потім перемішати вінчиком. Маса повинна вийти однорідною.

Повітряну масу розкласти по склянках, келихах або креманках. Покласти в холодильник для охолодження і застигання на 2-3 години.

Тим часом зробити прикраси для десерту. Очищені мандаринові дольки викласти на тарілку й відправити у морозильну камеру на 10 хвилин.

Шоколад розламати на маленькі шматочки, скласти в чашку і розтопити.

Мандаринові дольки занурити наполовину в розтоплений шоколад, потім викласти на пергамент і посипати подрібненими горішками. Для повного застигання шоколаду мандаринові дольки відправити у холодильник на 10-15 хвилин.

Готовий десерт прикрасити мандариновими шматочками в шоколаді, горішками та свіжою м'ятою.

Торт "Дров’яний стіс"

Для тіста

Цукор - 1 ст.

Яйця - 2 шт.

Борошно - 4-5 ст.

Маргарин (масло вершкове) - 200 г

Сметана - 1 стакан (15%)

Розпушувач - 2 ч. л.

Ізюм - 100 г

Для крему

Сметана (від 27%) - 600 мл

Цукор - 2 ст.

Сіль - дрібка

Змішати м'який маргарин, яйця, сіль та сметану. Додати борошно з розпушувачем, а також родзинки. Замісити тісто. Воно буде дуже м'яке, як на пельмені. Покласти в холодильник мінімум на годину.

Приготування крему. Змішати цукор зі сметаною (вона має бути дуже хорошої жирності й густою).

Дістати тісто, поділити на частини. Розкачати ковбаски. Вони повинні бути товщиною приблизно в палець та однакової довжини. Випікати їх 20 хвилин при 180°С.

Взяти форму або глибоке блюдо. Покласти палички й полити їх кремом, або можна вмочувати кожну й викладати. Спочатку один ряд, потім інший але вже поперек. І так далі поки не закінчаться. Зверху полити кремом. Відправити у холодильник на ніч.

Потім можна прикрасити торт шоколадом, або ж можна також посипати кокосом.

Шоколадний десерт "Гормон щастя"

Шоколад темний (57% вміст какао) - 180 г

Вершки 33% - 50 мл

Згущене молоко (або мед, або інвертний сироп) - 2 ст. л.

Масло вершкове - 50 г

Коньяк - 1 ст. л.

Вишня - 10-12 шт. (без кісточок, свіжоморожена)

Бісквітна крихта - 50 г (або бісквітне печиво)

Кокосова стружка - 2 ст. л.

Свіжозаморожену вишню розморозити за кімнатної температури, дати стекти на сито. Масло заздалегідь дістати з холодильника, воно повинно стати кімнатної температури.

Бісквітну крихту з'єднати з подрібненою кокосовою крихтою.

Форми для кексів вистелити харчовою плівкою, на дно насипати шар бісквітно-кокосової крихти.

У каструльці з подвійним дном з'єднати вершки, шматочки шоколаду та згущене молоко. Нагріти майже до кипіння, постійно помішуючи, і зняти з вогню. Додати вершкове масло і для аромату влити коньяк.

Додати вишню, перемішати. Вилити шоколадну суміш на бісквітну крихту, зверху посипати, трохи притиснути. Покласти десерт у морозильник на ніч для стабілізації.

Апельсиновий пиріг зі шматочками шоколаду

Апельсин - 1,5 шт.

Шоколад молочний - 180 г

Борошно - 70 г

Яйця - 3 шт.

Цукор - 150 г

Розпушувач для тіста - 0,5 ч. л.

Ванільний цукор - 5 г

Масло вершкове - 20 г + для змащування форми

Шоколадні краплі (для прикрашання) - 10 г

Насамперед духовку розігріти до 180°С.

Цілий апельсин залити водою і варти 5 хвилин після закипання води. Дати йому охолонути й видалити кісточки. Апельсин подрібнити блендером.

Читайте такожРіздвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічкуШоколад подрібнити ножем.

У борошно додати розпушувач, перемішати.

Збити яйця з цукром (130 г) та ванільним цукром до пишної піни. Додати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Додати подрібнений апельсин та шоколад шматочками. Ретельно перемішати.

Змастити форму маслом, помістити туди тісто. Відправити форму в розігріту до 180°С духовку приблизно на 40 хвилин.

Для прикрашання треба карамелізувати апельсин: розтопити вершкове масло з цукром, що залишився, і викласти нарізані трикутничками апельсини.

Дістати апельсиновий пиріг з шоколадом із форми й дати охолонути. На остиглий пиріг викласти карамелізовані апельсини у вигляді ялинки і прикрасити шоколадними крапельками.

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Автор: УНІАН