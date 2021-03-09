Готувати кукурудзяну кашу можна на плиті, в духовці або ж у мультиварці.

Кукурудзяна каша – смачна та корисна страва. Її готують на молоці або воді, а можна також змішувати їх у різних пропорціях.

Густа каша на гарнір або більш рідка страва – від бажаного результату залежатиме співвідношення рідини і крупи. Так, для в'язкої кукурудзяної каші слід брати 3-4 склянки рідини на 1 склянку крупи. Для рідкої – 5-6 склянок рідини на 1 склянку крупи.

Така каша буде смачною, де б її не готували: на плиті, в духовці чи мультиварці.

Кукурудзяна каша зі смаженою цибулею

Кукурудзяна крупа - 1 ст.

Вода - 2,5 ст.

Сіль - за смаком

Рослинна олія - 3-4 ст. л.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Кукурудзяну крупу добре промити. Залити її холодною водою, посолити та додати рослинну олію. Дати закипіти.

Читайте такожПишні та рум’яні оладки: як приготувати ніжний смаколикНакрити кришкою, варити кашу кукурудзяну на маленькому вогні до готовності, близько 25-30 хвилин. При цьому кашу треба помішувати кожні 5 хвилин.

Тим часом помити й очистити цибулю. Нарізати кубиками.

Розігріти сковороду, налити олію. Смажити цибулю до золотистого кольору на середньому вогні, помішуючи.

Кукурудзяну кашу подати до столу гарячою, зверху виклавши на неї смажену цибулю. За бажанням замість цибулі можна посипати, наприклад, шкварками.

Кукурудзяна каша з яблуком у духовці

Крупа кукурудзяна - 0,5 ст.

Цукор - 3 ст. л.

Молоко - 1,5 ст.

Яблуко - 1 шт.

Груша - 1 шт.

Яйце куряче - 1 шт.

Масло вершкове - 15 г

Молоко з'єднати з цукром і довести до кипіння.

Кукурудзяну крупу добре промити водою, висипати в тепле молоко. Кашу варити до загустіння на повільному вогні.

Тим часом яблуко та грушу очистити і нарізати кубиками.

У кашу додати яйце, перемішати. Потім додати вершкове масло, яблуко та грушу. Все перемішати.

Отриману масу викласти у горщик, накрити кришкою.

Відправити горщик у теплу духовку й запікати кашу за температури 180°С упродовж 30-45 хвилин.

Кукурудзяна каша з гарбузом у мультиварці

Кукурудзяна крупа - 100 г

Вода - 300 мл

Молоко - 360 мл

Цукор - 1 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Гарбуз - 200 г

Масло вершкове - 40-50 г

Гарбуз помити, зрізати з нього шкірку, видалити насіння з волокнами та нарізати невеликими кубиками.

Читайте такожАпетитні млинці з сиром: як приготувати неймовірні налисники на МасницюУ чашу мультиварки викласти кубики гарбуза, влити воду. Закрити кришку мультиварки й увімкнути програму "Тушкування" на 30 хвилин.

Кукурудзяну крупу промити у декількох водах, поки вода не стане прозорою.

Після закінчення тушкування гарбуза відкрити кришку мультиварки. Додати кукурудзяну крупу, молоко, сіль та цукор. Увімкнути програму "Каша" на 35 хвилин.

Потім додати вершкове масло. Перемішати кашу і залишити на підігріві при закритій кришці на 10 хвилин.

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Автор: УНІАН