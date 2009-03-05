Рада суддів проаналізує дані про збирання правоохоронцями інформації про суддів

Рада суддів України має намір проаналізувати дані про незаконне збирання правоохоронцями інформації про суддів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, під час засідання Ради суддів 4 березня 2009 року було обговорено інформацію ряду голів місцевих та апеляційних судів про незаконне збирання деякими правоохоронними органами інформації про суддів з метою їх дискредитації, зокрема із застосуванням спеціальної техніки для зняття інформації з каналів зв’язку, відеоспостереження тощо.

При цьому, зазначається у повідомленні прес-служби Верховного Суду України, наводилися конкретні документи, які підтверджують наявність таких фактів.

Учасники засідання ухвалили рішення доручити відповідному комітету Ради суддів України проаналізувати ці документи та підготувати відповідні пропозиції до наступного засідання Ради суддів України.