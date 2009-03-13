Ющенку пропонують притягнути до відповідальності працівників СП

Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя звернувся з проханням до Президента України Віктора ЮЩЕНКА прискорити розгляд питань про призначення на посади професійних суддів вперше. Про це повідомив УНІАН народний депутат України, член комітету Святослав ОЛІЙНИК (фракція БЮТ).

В рішенні комітету зазначається, що згідно з інформацією Верховного Суду України в Секретаріаті Президента України “накопичилося понад 250 подань Вищої ради юстиції щодо призначення на посаду судді вперше, що становить майже чверть існуючих вакансій у місцевих судах”. Також зазначається, що з листопада 2008 року В.ЮЩЕНКОМ не підписано “жодного указу про призначення суддів”.

Крім того, Президенту пропонується перевірити причини зволікання щодо підготовки відповідних проектів указів “та вжити дієві заходи реагування, в тому числі по притягненню до відповідальності винних працівників Секретаріату Президента України”.