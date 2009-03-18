Українці вважають, що в державі потрібна цензура ЗМІ

Більше половини українців вважають, що в державі потрібна цензура ЗМІ.

Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна, який сьогодні підбивав підсумки річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни»

Відповідно до даних досліджень, переданих агентству УНІАН, середньостатистичний українець традиційно цікавиться суспільно-політичним життям України (71,2% громадян).

Згідно з даними дослідження, більше половини респондентів вважають, що в Україні існує свобода слова (55,2%). Водночас, більшість українців вважають, що Україні потрібна цензура ЗМІ (59,1%).

«Обидва суперечливі уявлення висвітлюють всю складність розвитку вітчизняних ЗМІ. Так, більшість респондентів констатують позитивні зміни у розвитку українських ЗМІ, пов’язані з поширенням свободи слова, водночас, засуджуючи брак відповідальності за інформацію, що подається у ЗМІ», - наголошують експерти інституту.

Зокрема, на їхню думку, це стосується, перш за все, сцен насилля та жорстокості, а також пропаганди кримінального способу життя, показ яких у ЗМІ, вважають респонденти, має бути підданий цензурі. (68,7% - за цензуру сцен насилля та жорстокості, 47,2% - за цензуру пропаганди кримінального способу життя).

Також, відповідно до дослідження, понад три чверті українців вважають, що у судах неможливо добитися правди або це дорого коштує; дві третини громадян упевнені, що рішення суду можливо купити за гроші; більше половини вважають суди винними у безкарності злочинців.

Як наголошують експерти, динаміка відповідей показує, що українці впродовж останнього року стали менше довіряти судовій системі.

Незважаючи на уявлення переважної більшості респондентів про те, що корупція поширена в цілому по всій Україні, результати цьогорічного дослідження продемонстрували зменшення рівня корумпованості практично всіх владних структур. Так, за результатами жовтневого дослідження, найменш корумпованими владними структурами є Кабінет міністрів (з 31,4% до 8,6%), Секретаріат Президента (з 19,1% до 7,9%) та СБУ (з 15,4% до 4,2%). Найбільш корумпованими є ті органи влади, які б мали, власне, боротися з корупцією (міліція - 54%, суди – 46,5%).

Впродовж 2008 року Інститут проблем управління імені Горшеніна досліджував, якою бачать українці власну державу і якою хотіли б її бачити, чого чекають від своєї країни, на що і на кого сподіваються, як планують своє майбутнє. Дослідження проводились методом індивідувальних інтерв’ю (face to face) і телефонних опитувань (CATI), і здійснювались в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі.