СБУ затримала ”телефонного терориста” у Дніпродзержинську

Співробітники СБУ у Дніпропетровську встановили і затримали громадянина, який погрожував мінуванням Дніпродзержинського залізничного вокзалу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 14 березня на телефон “102” надійшло анонімне повідомлення. Невідомий, представившись членом неофашистської організації, попередив, що на залізничному вокзалі закладено 350 кг тротилу, і вибух станеться через 10 хвилин. Управління СБУ у Дніпропетровській області терміново розпочало розшук зловмисника.

Щоб встановити невідомого “терориста”, співробітники СБУ здійснили низку невідкладних заходів. Відпрацьовувались різні версії, починаючи від того, що анонім - особа з психічними відхиленнями, закінчуючи причетністю зловмисника до якоїсь терористичної організації, йдеться у повідомленні.

Після ретельного аналізу наявних фактів, виявлення можливих мотивів злочину оперативники вийшли на підозрюваного. Телефонним “терористом” виявився 21-річний безробітний житель Дніпродзержинська.

Зловмисника затримано. Він зізнався у скоєному і запевнив, що не належить до жодної організації, а про «замінування» повідомив із хуліганських мотивів.

Матеріали справи передано до лінійного відділу міліції на Придніпровській залізниці для порушення кримінальної справи.