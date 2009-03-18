Карпачова виступає за обрання суддів народом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає, що з метою запобігання корупції при винесенні судових рішень необхідно внести зміни до законодавства, скасувавши норму про довічне призначення суддів і передбачивши обрання їх народом на конкретний термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час парламентських слухань «Про стан правосуддя в Україні».

Н.КАРПАЧОВА також вважає, що парламент має внести зміни до законодавства, передбачивши «кримінальну відповідальність банкірів за неповернення вкладів». За її словами, зараз надходить до Омбудсмена велика кількість звернень, де йдеться про невиплату банками вкладів, а також заробітних плат і пенсій... Н.КАРПАЧОВА наголосила, що за роки існування інституції Уповноваженого ВР з прав людини отримано понад 100 тисяч повідомлень про порушення права громадян на судовий захист. За її словами, останнім часом Україна стала лідером серед усіх країн-членів Ради Європи за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини.Як сказала Н.КАРПАЧОВА, «25 тисяч наших співвітчизників після поневірянь суддівськими коридорами звернулися за захистом своїх порушених прав до Європейського Суду з прав людини”.