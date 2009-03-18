Президент запровадив третю посаду першого заступника секретаря РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни до апарату Ради національної безпеки та оборони і постановив увести третю посаду першого заступника секретаря РНБОУ.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному Інтернет-представництві глави держави.

В абзаці першому пункту 9 Положення про Апарат РНБОУ, затвердженого попередніми указами, Президент, зокрема, постановив замінити слова «двох перших заступників та сімох заступників» словами «трьох перших заступників та шістьох заступників».

Абзаци другий і третій затвердженої структури Апарату Ради нацбезпеки і оборони викладено у такій редакції: «три перших заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України; шість заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом від 17 березня призначив на посаду третього першого заступника секретаря РНБОУ Володимира ОГРИЗКА, звільненого Верховною Радою з посади міністра закордонних справ 3 березня.

Крім нього, першими заступниками секретаря РНБОУ на сьогодні є Степан ГАВРИШ та Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО.