Профспілки заявляють про судову перемогу над рейдерами

Федерація профспілок Кіровоградської області заявляє повідомила про судову перемогу над опонентами, які рейдерським шляхом намагались заволодіти профспілковим майном.

У повідомленні профспілок області, переданому кореспонденту УНІАН, зазначено, що Апеляційний суд області скасував 10 рішень Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17 листопада 2008 року, якими визнавались чинними позачергові галузеві конференції Федерації профспілок області.

Всього в судовому порядку було розглянуто 24 цивільні справи в Олександрії, Світловодську та Кіровограді.

«Позови до судів були подані на підставі сфабрикованих протоколів звітно-виборних конференцій 13 галузевих організацій профспілок та обласної профспілки. Особи, які не причетні до організації, подали позови до судів щодо легалізації ними ж проведених конференцій з подальшим витребуванням майна, печаток, штампів, свідоцтв. Дії цих осіб є грубим втручанням в діяльність ФПО і спрямовані на обмеження діяльності профспілкових організацій», - йдеться в повідомленні профспілок.

У свою чергу обласна профспілка звернулась до прокуратури з вимогою надати правову оцінку діям цих осіб щодо втручання в діяльність ПФО.