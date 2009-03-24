Правоохоронці допитали і відпустили керівника ГО «Щит»

Співробітники міліції вчора допитали і відпустили керівника громадського об’єднання «Щит» Олександра ЄМЧУКА, який підозрюється в організації погрому наметового містечка громадської ініціативи “Геть усіх!” у Києві на Майдані Незалежності 20 березня.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві, О.ЄМЧУКА відпустили до прийняття відповідного процесуального рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, 20 березня о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковій камуфляжній формі напали на наметове містечко громадської ініціативи “Геть усіх!” на Майдані Незалежності в Києві. За інформацією прес-служби ініціативи, внаслідок погрому були побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

21 березня начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що до погрому наметового містечка «Геть усіх!» причетна громадське об’єднання «Щит».

23 березня голова ГО “Щит” Олександр ЄМЧУК на прес-конференції в УНІАН визнав участь активістів об’єднання у конфлікті з учасниками акції “Геть усіх!”, що стався 20 березня в Києві на Майдані Незалежності.

Після прес-конференції співробітники міліції затримали О.ЄМЧУКА.