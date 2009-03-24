Екс-суддю Зварича перевезли до Львівського СІЗО

Колишнього голову Апеляційного адміністративного суду Львова Ігоря ЗВАРИЧА перевезли до Львівського слідчого ізолятора Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН адвокат екс-голови суду Ігор САВКА.

За його словами, І.ЗВАРИЧА було перевезено вчора увечері після завершення засідання Апеляційного адміністративного суду Києва, який ухвалив залишити екс-суддю під вартою.

«На даний час Ігор ЗВАРИЧ перебуває у Львівському СІЗО, однак про умови утримання нічого не можу сказати - я ще не був у свого підзахисного», - повідомив І.САВКА.

Заступник начальника Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області Мирослав ДЕМКІВ підтвердив УНІАН інформацію про те, що екс-суддя І.ЗВАРИЧ на даний час перебуває у Львівському СІЗО, і акцентував на тому, що «життю ув‘язненого нічого не загрожує».

«Не варто нагнітати обстановку щодо ймовірної загрози життю Ігоря ЗВАРИЧА. Адміністрація слідчого ізолятора в повній мірі відповідає за безпеку всіх ув‘язнених – незалежно від того, яке в них прізвище: ЗВАРИЧ чи якесь інше», - наголосив М.ДЕМКІВ.

Щодо умов утримання, в яких перебуває «елітний ув‘язнений», М.ДЕМКІВ зазначив, що «умови звичайні, як у всіх. Я не уточнював, але не думаю, що Ігор ЗВАРИЧ утримується в окремій камері. Ми не маємо таких умов утримувати ув‘язнених до вироку суду в окремих камерах».

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ в Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій був на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків працівники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.

10 березня його доправили до Києва.

Того ж дня Печерський райсуд столиці обрав стосовно І.ЗВАРИЧА як запобіжний захід взяття під варту. 23 березня Апеляційний адміністративний суд Києва залишив у силі рішення про утримання І.ЗВАРИЧА під вартою.

На час утримання під арештом він перебував у Київському слідчому ізоляторі Державного департаменту з питань виконання покарань.