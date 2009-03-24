Порушено справу проти жінки, яка незаконно одержала держдопомогу по народженню дітей

У Донецькій області порушено кримінальну справу проти жінки, яка незаконно одержала близько 20 тис. грн. державної допомоги при народженні дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою Волноваського району встановлено, що в 2006 році мешканка одного із сіл, достовірно знаючи, що вона позбавлена фізіологічної можливості виносити і народити дитину, вирішила імітувати вагітність і пологи, а потім, використовуючи підроблені документи, одержати соціальну допомогу у вигляді виплат по народженню дитини.

З вересня 2006 року по травень 2007 року, не перебуваючи на медичному обліку, жінка ширила чутки про свою вагітність. Далі вона підробила медичні довідки про народження близнят, і на цій підставі зареєструвала в РАГСі факт «народження» дітей. Таким чином жінці вдалося незаконно одержати документи, необхідні для отримання виплат у зв`язку з народженням дитини.

Використовуючи вказані документи, шахрайка оформила матеріальну допомогу у зв`язку з народженням близнят, незаконно одержала одноразову виплату в розмірі 3,4 тис. грн. і протягом подальших 11 місяців одержувала щомісячну допомогу на загальну суму понад 16 тис. грн.

За цим фактом прокуратурою Волноваського району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190 («Шахрайство»), ч.1, 3 ст. 358 («Підробка документів, печатки, штампів і бланків, використання підроблених документів») Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.