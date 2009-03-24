На голову Коломийської РДА складено адмінпротокол

17:10, 24 березня 2009
Право
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Фінансові порушення на 337 тис. грн.

Співробітники Контрольно-ревізійного управління в Івано-Франківській області під час ревізії у Коломийській районній державній адміністрації виявили фінансові порушення, що завдали державі збитків на 337 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КРУ в Івано-франківській області.

Зокрема, під час перевірки використання коштів державного бюджету, виділених на подолання наслідків липневої стихії 2008 року, встановлено завищення вартості виконаних будівельно-відновлювальних робіт на 306 тис. грн.

Ревізією в держадміністрації Коломийського району також встановлено, що на 22,5 тис. грн. завищено премію і матеріальну допомогу працівникам та занижено в обліку вартість активів на 160 тис. грн.

За допущені порушення на голову Коломийської районної адміністрації складено протокол про адміністративне порушення. Матеріали ревізії КРУ надіслало до прокуратури Коломийського району.

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