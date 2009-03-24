Депутати пропонують скасувати мораторій на дострокове розірвання депозитів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності наполягає на скасуванні мораторію на дострокове розірвання депозитних договорів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби голови комітету Миколи АЗАРОВА, переданому агентству УНІАН.

“Ми неодноразово вимагали від Національного банку скасувати мораторій, але нас не чують, - заявив народний депутат України. – У той же час, очевидно, що саме неможливість вільно розпоряджатися вкладами породила паніку, безперервний відтік депозитів. Хто ж продовжуватиме договір, якщо точно знає, що не зможе скористатися своїми коштами до закінчення наступного терміну?».

За словами М.АЗАРОВА, з жовтня минулого року НБУ рефінансував банки на суму понад 125 мільярдів гривень. За цей же час депозити фізичних осіб зменшилися на 53,5 мільярда гривень. «Нескладно зрозуміти, що різниця переважно пішла на конвертацію у валюту», - сказав М.АЗАРОВ.

Цю ситуацію депутат вважає ненормальною. «Наповнювати діряву систему безглуздо. Або ж така система наповнена корупційним значенням», - переконаний депутат.

Як повідомлялося, з жовтня 2008 року Нацбанк ввів мораторій на дострокове розірвання договорів за внесками банківських депозитів. Усього, за період кризи, відплив коштів з банківської системи України оцінюється у 90 млрд. гривень.