Суд скасував перебування під вартою затриманого наркокур’єра

Голосіївський районний суд Києва скасував перебування під вартою затриманого з рекордною партією героїну наркокур’єра.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

Зокрема, прес-служба нагадує, що нещодавно було затримано столичною міліцією членів організованої групи, яка займалась контрабандою та збутом героїну. Протягом кількох місяців оперативники столичного відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків стежили за діями зловмисників. Результатом роботи стало вилучення рекордної за останні роки партії героїну та затримання ключових фігур цієї злочинної схеми, у тому числі кур’єра, який під час перетину російсько-українського кордону в своєму багажі перевозив 3,5 кілограми героїну. В ході подальших обшуків в учасників групи було вилучено ще 1,7 кілограма цього наркотику.

Зокрема, вже наступного дня в результаті оперативних заходів оперативники затримали організатора групи. Під час обшуку в нього вилучено 200 грамів героїну. А в оселі, де мешкав наркоторговець, виявлено пістолет ТТ з набоями, автомат Калашникова, гранату РГД, 2 грами кокаїну, 5 грам маріхуани та документацію про здійснення незаконних операцій з продажу наркотиків.

Згодом працівники УБНОН встановили місцезнаходження кількох схованок уздовж приміської траси. Там було знайдено ще 1,5 кг героїну.

Також встановлено й затримано решту учасників угруповання, які в основному займалися фінансовими та організаційними питаннями.

Під час допиту всі учасники угруповання визнали свою вину та розповіли про деталі незаконних операцій.

Правоохоронці передали порушену кримінальну справу до судового розгляду. Суддя Голосіївського районного суду мала вирішити питання щодо подовження обраної запобіжної міри у вигляді тримання під вартою.

Як йдеться у повідомлені, “зачитана наприкінці засідання постанова шокувала всіх присутніх”. Суддя Тетяна ШЕВЧЕНКО своїм рішенням скасувала перебування під вартою затриманого кур’єра, у якого безпосередньо було вилучено героїн. За повідомленням прес-служби міліції, хлопець, в свою чергу, також ретельно підготувався та на засіданні відмовився від всіх своїх попередніх показань. До того ж, він заявив, що і гадки не мав про вміст свого багажу. “Та виглядає це непереконливо, адже за півроку правоохоронцями зафіксовано близько 6 перетинів кордону даною особою. При чому кожного разу молодик обирав новий шлях та методи перевезення, напевно, готуючись саме до транспортування головної партії героїну”, – вважають у міліції.

Вмотивуванням дій судді стала конвенція прав людини та недостатність тяжкості вчиненого злочину для подальшого тримання під вартою. “Така „гуманність” дивує та обурює. Адже на совісті наркоторговця не просто перевезення особливо небезпечного наркотика та контрабанда, а й сотні скалічених доль”, – йдеться у повідомленні прес-служби ГУ МВС в Києві.

У прес-службі зазначили, що наразі підозрюваний все ще перебуває під вартою: столичні правоохоронці того ж дня затримали молодика повторно за підозрою у вчиненні інших злочинів. Наступне судове засідання попередньо призначене на п’ятницю, 3 квітня.