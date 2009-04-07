Механізми соцзахисту населення демонструють свою неефективність

Існуючі механізми соціального захисту населення України демонструють свою неефективність, особливо в умовах кризи, йдеться у висновку річної програми соціологічних досліджень «Проект країни», проведених Інститутом Горшеніна.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, висновок засвідчує, що в Україні існує серйозна необхідність реформування системи соціального забезпечення, зокрема – пенсійного забезпечення. Існуючі механізми соціального захисту демонструють свою неефективність, і це особливо помітно зараз, на тлі економічної кризи

В опитуванні інституту щодо результатів цієї річної програми експерти наголошують, що реформувати систему соціального захисту України необхідно, але для цього потрібен час і політична воля.

Зокрема, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ погоджується з тим, що реформа системи соціального захисту має бути проведена, але вважає, що для цього потрібен час.

«Це неможливо зробити швидко, більше того, це неможливо зробити у рамках антикризової програми. Хоча б тому, що треба провести вивчення тих людей, які потребують захисту, а для того потрібні гроші величезні, створення робочих місць чиновників тощо», - наголосив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Він вважає, що провести кардинальну пенсійну реформу в Україні є малоймовірним, але сподівається, що прийняття окремих законодавчих актів могло б покращити ситуацію. «Я би хотів, щоб це був пенсійний кодекс, тобто один системний документ, де б окремі частини не суперечили одна одній і де було б зібрано усе, що створює законодавчу базу пенсійного забезпечення», - зазначив політолог.

Голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга БАЛАКІРЄВА вважає що, незважаючи на кризову ситуацію у країні, впровадження реформи системи соціального захисту в цілому і пенсійної реформи зокрема потрібне саме зараз.

«Пенсійна реформа проголошена і прописана, вона просто не впроваджується сьогодні в Україні”, - зауважила експерт. Одним з важливих компонентів, на її думку, є роз’яснення принципів, підходів, кроків пенсійної реформи.

На сьогодні О.БАЛАКІРЄВА як фахівець не бачить, що такі процеси відбуваються, що іде роз’яснення саме сутності пенсійної реформи серед тих суб’єктів, які повинні починати її виконувати. За словами О.БАЛАКІРЄВОЇ, це, перш за все, - власники приватних підприємств, керівники державних підприємств, а також саме населення, яке має внести свою частку у накопичувальну пенсійну систему.

Погоджується з необхідністю реформування системи соціального забезпечення і народний депутат від НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ. «Пенсійна реформа потрібна. Чим швидше її провести - тим краще, тому що потім в нас буде колапс пенсійних виплат”, - зауважив він.

Депутат висловив жаль, що на сьогодні Верховна Рада показує неспроможність реформувати як систему пенсійного забезпечення в цілому, так і систему соціального забезпечення зокрема. “Для цього потрібна політична воля голосування, якої поки немає. Тому ми вже котрий раз провалюємо закон про єдиний соціальний податок, черговий раз ми не приймаємо зміни до конституційного забезпечення. Корпоративні інтереси депутатської групи стоять вище за об’єктивні соціальні потреби суспільства», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Голова правління центру «Соціовимір» Сергій ТАРАН зауважив, що існуюча система соціального забезпечення в Україні була успадкована від радянської системи і зараз працює за радянським зразком – тобто управління соціальними фондами залишається закритим для громадськості, а самі фонди часто розкрадаються.

«Проблема нашої соціальної системи у тому, що для багатьох українських політиків питання соціального забезпечення стає своєрідним політичним гаслом, і в Україні, яка дуже вразлива до популізму, використовується перед тими чи іншими виборами”, - зауважив С.ТАРАН.

На його думку, щоб соціальна система реформувалася, слід зараз зробити значні кроки. “Треба зробити соціальну систему прозорою, зрозумілою для громадськості, та системною, щоб питання соціального забезпечення не піднімалося під час виборів», - наголосив він.