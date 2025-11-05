Венесуела отримала від Росії "Панцирь-С1", однак своїх операторів для цієї зброї у них немає.

Росія доправила до Венесуели зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", які раніше не перебували на озброєнні венесуельської армії. Про це повідомив військовий портал Мілітарний.

Видання пише, що російський депутат Олексій Журавльов публічно підтвердив, що росіяни продовжують постачати зброю Венесуелі, на тлі загострення відносин країни зі Сполученими Штатами. Журавльов назвав Росію ключовим військово-технічним партнером країни, який постачає Венесуелі "повний спектр озброєнь — від стрілецької зброї до бойової авіації". Він похвалився, що обсяги та номенклатура цих поставок засекречені, а "американців можуть чекати сюрпризи".

Журавльов також підтвердив передачу Каракасу кількох дивізіонів зенітних ракетних систем С-300ВМ ("Антей-2500"), а також комплексів "Бук-М2Е" і "Панцирь-С1". Кількість переданих бойових машин він не уточнив.

Відео дня

Хто управлятиме комплексами

Автори "Мілітарного" зазначили, що С-300ВМ і "Бук-М2Е" уже перебували на озброєнні венесуельської армії, а "Панцир-С1" країна отримала вперше.

"Введення цих систем у бойову експлуатацію потребує тривалої підготовки персоналу, яка зазвичай триває довше, ніж поточна фаза конфронтації між Каракасом і Вашингтоном", - йдеться у статті.

Тому автори припустили, що нові комплекси можуть перебувати під контролем російських фахівців або найманців. Зокрема, це можуть бути представники ПВК "Вагнер", адже їх представників помічали у Венесуелі ще торік.

Крім того, нещодавно повідомлялося про прибуття до Каракаса російського військово-транспортного літака Ил-76, який внесений до санкційного списку.

"Цей літак використовували для перевезення зброї, військових матеріалів і найманців "Вагнера", які діяли в інтересах Росії в різних регіонах світу", - нагадали аналітики.

Ситуація в Венесуелі - останні новини

Як писав УНІАН, в адміністрації американського президента Дональда Трампа, вірогідно, допускають повноцінні військові дії та атаки на військові підрозділи, які захищають діючий режим в Венесуелі.

Хоча офіційно Трамп наразі це не підтверджує. Він пояснював, що ухвалить рішення непублічно.

Що буде з Мадуро

У США президента Венесуели Ніколаса Мадуро вважають злочинцем через його зв'язки з наркокартелями. За інформацію про його місцезнаходження обіцяють нагороду.

За словами американських посадовців, які анонімно коментували це ЗМІ, дні Мадуро на посаді "полічені". Вона кажуть, що згодом його судитиме історія.

Вас також можуть зацікавити новини: