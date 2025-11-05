Наразі окупанти продовжують спроби накопичення у місті, Сили оборони проводять ударно-пошукові дії, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат у боях за місто Покровськ. Військові частини Сил оборони України було посилено. Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Telegram, оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває.

"Оточення наших підрозділів та частин немає", - наголошується у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі, проводяться заходи щодо блокування противника, що намагається просочуватися та накопичуватися в місті, триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

"У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто", - розповіли в Генштабі.

Втрати росіян

Тільки за минулу добу в районі Покровська українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено:

"Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях".

"Загалом з початку тижня на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мототехніки, танк та бойова броньована машина", - повідомили у Генштабі.

Разом з тим сказано, що одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів.

Добропільський напрямок

Водночас, за даними Генштабу, триває Добропільська операція.

"Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції станом на 05 листопада 2025 року звільнено 188,9 км², а 249,9 км² - зачищено від ДРГ противника", - наголосили у Генштабі.

Покровськ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, під час спілкування з німецьким виданням Bild українські захисники розповіли, що втратили близько 80% міста Покровськ. Утім, зазначили, продовжується боротьба за контроль над рештою близько 20% населеного пункту.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що останні успіхи російських загарбників у Покровську стали кульмінацією 21-місячної кампанії із захоплення міста, під час якої окупантам вдалося просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки.

Заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4 бригади "Рубіж" майор Володимир Назаренко розповів, що ситуація на всьому Покровському напрямку дуже важка і мало чим змінюється протягом останніх місяців. Але, за його словами, окупанти поступово просуваються, бо залучили величезні ресурси.

