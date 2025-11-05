У вересні російські безпілотники почали регулярно порушувати повітряний простір країн НАТО в Європі.

"Гібридна війна" Росії проти Європи стає дедалі очевиднішою. З вересня російські безпілотники і винищувачі стали частіше порушувати повітряний простір європейських країн, що призводить до обмеження роботи місцевих аеропортів.

У Reuters розповіли про найгучніші провокації РФ проти Європи за останні кілька місяців. В агентстві припустили, що так Москва хоче перевірити єдність європейських країн на міцність.

Провокації в Бельгії

Журналісти нагадали, що ввечері 4 листопада аеропорти Брюсселя і Льєжа в Бельгії тимчасово закривали з міркувань безпеки після повідомлення про появу дронів у небі. Аеропорт Брюсселя знову відкрили в середу вранці, хоча деякі рейси скасували, а інші затримали.

Відео дня

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен 2 листопада говорив про те, що поліція розслідує випадки появи невідомих безпілотників над авіабазою Кляйне-Брогель на північному сході країни. Крім того, повідомлялося про появу підозрілих дронів над військовою базою Ельзенборн минулого місяця.

Країна почала розслідування минулого тижня після двох випадків появи дронів над військовою базою на південному сході країни, а також ще одне розслідування минулого місяця після того, як кілька дронів були помічені над військовою базою в Ельсенборні, на кордоні з Німеччиною.

Провокації в Чехії та Данії

В агентстві зазначили, що 10 вересня в армії Чехії заявляли про виявлення невідомих дронів у повітряному просторі країни. За попередніми даними, вони пролітали над військовими об'єктами в Чехії.

У вересні невідомі дрони порушували повітряний простір Данії. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен назвала це "гібридною атакою" на свою країну.

Провокації в Естонії

Повідомлялося, що 19 вересня три російські винищувачі близько 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії, яка є членом НАТО. Незабаром після цього італійські літаки супроводили їх за межі країни.

Провокації в Німеччині

Німецькі ЗМІ писали про те, що на вихідних аеропорти Берліна і Бремена були тимчасово закриті після двох окремих випадків виявлення невідомих дронів.

Як писало Bild із посиланням на конфіденційний поліцейський звіт, на початку жовтня безпілотники були помічені в аеропортах і на військових об'єктах по всій Німеччині. Ба більше, невідомі дрони бачили в Німеччині в ніч на 26 вересня.

Провокації в Литві

В агентстві нагадали, що 28 жовтня Литва закрила аеропорт Вільнюса і прикордонні переходи з Білоруссю після того, як кілька повітряних куль із контрабандою порушили повітряний простір країни. Це був уже четвертий подібний інцидент за тиждень.

Також у Литві 23 жовтня повідомляли, що два російські військові літаки приблизно 18 секунд перебували в повітряному просторі країни. Це викликало офіційний протест і реакцію сил НАТО, але Москва заперечує це.

Провокації в Норвегії

В агентстві зазначили, що 6 жовтня аеропорт Осло в Норвегії тимчасово призупинив кілька посадок після повідомлення про помічений поблизу аеропорту дрон.

Провокації в Польщі

Однією з найгучніших провокацій РФ проти європейських країн став інцидент у Польщі в ніч з 9 на 10 вересня. Тоді близько 20 російських безпілотників вторглися в повітряний простір країни, що змусило НАТО задіяти винищувачі F-35 і F-16, вертольоти і систему протиповітряної оборони Patriot.

Пізніше, 28 жовтня, польські винищувачі перехопили російський літак, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Через два дні польські винищувачі МіГ-29 знову перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Провокації в Румунії та Іспанії

В агентстві нагадали, що 13 вересня Румунія підняла свої винищувачі через повідомлення про невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір країни під час російської масованої атаки по Україні.

Крім того, 20 жовтня польоти в аеропорту Пальма-де-Майорка в Іспанії були тимчасово припинені після виявлення невідомих безпілотників.

Німеччина готує план протидії "гібридній війні" РФ - що відомо

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд його країни планує реагувати на "гібридну війну" Росії новим комплексним планом дій. Він також звинуватив Москву у спробах дестабілізувати Німеччину та Європу за допомогою саботажу, шпигунства, вбивств, кібератак і цілеспрямованої дезінформації.

Крім того, Мерц запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну. Він закликав посилити тиск на Росію, щоб змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Вас також можуть зацікавити новини: