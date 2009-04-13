Уряд затвердив порядок переміщення товарів на кордоні у морських портах

Уряд затвердив порядок переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, які розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому і змішаному сполученні.

Текст постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. №320 розміщений на сайті уряду.

Порядком визначається загальна технологія і послідовність здійснення у пунктах пропуску в морських портах митного та інших видів контролю товарів, які переміщаються через держкордон у контейнерах у прямому і змішаному сполученні.

Згідно з документом, митне оформлення товарів у морському торговому порту починається до подання транспортного засобу для вивозу таких товарів і без надання митному органу відомостей про даний засіб. Контейнер завантажується на транспортний засіб для вивозу з порту на етапі завершення митного оформлення товарів.

При цьому оформлення товарів здійснюється за принципом “єдиного офісу”.

Крім того, в пунктах пропуску на території морських торгових портів встановлюється цілодобовий режим роботи контролюючих органів, які беруть участь в оформленні товарів і транспортних засобів.

У випадку якщо товар переміщається транзитом через територію України, здійснюється мінімальна кількість митних процедур, необхідних для забезпечення належного контролю. У разі транзиту товарів (окрім підакцизних), які прибувають і відвантажуються морським і річковим транспортом і зберігаються в межах одного пункту пропуску або зони митного контролю на території морського торгового порту, вантажна митна декларація не оформляється. У такому разі до товарів, які знаходяться під митним контролем, заходи гарантування доставки не застосовуються.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку ініціювало затвердження даного порядку для спрощення і прискорення переміщення товарів через пункти пропуску в морських портах з метою збільшення обсягів перевалювання вантажів.