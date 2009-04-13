”Нафтогазу” можуть пред‘явити штрафні санкції до за недобір газу

Питання про штрафні санкції стосовно НАК ”Нафтогаз України” за недобір газу, ймовірно, вирішиться на переговорах прем`єр-міністрів України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА наприкінці квітня.

Про це йдеться в коментарі голови департаменту аналітики компанії «Astrum Investment Management» Юрія БЕЛІНСЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

Експерт зазначає, що минулого тижня у відносинах між Україною та Росією на порядок денний знову було винесено питання про співпрацю в газовій сфері з новими можливостями й новими проблемами. За заявою прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, в результаті переговорів із прем`єр-міністром Росії В.ПУТІНИМ були зняті розбіжності про модернізацію української газотранспортної системи. Таким чином, ймовірно, були улагоджені розбіжності, що виникли після підписання 23 березня Україною та ЄС спільної декларації про модернізацію ГТС України, й підвищилася вірогідність участі Росії в модернізації, вважає Ю.БЕЛІНСЬКИЙ.

Як нагадує він, минулого тижня також було опубліковано пропозицію голови правління НАК ”Нафтогаз України” Олега ДУБИНИ про надання ”Газпромом” 20 млрд. кубометрів газу в рахунок майбутніх послуг із транзиту. За попередніми даними, вартість запитаного газу може становити 4,8 млрд. доларів.

Таким чином, зазначає експерт, можна говорити про певне покращення відносин між Україною та Росією в газовій сфері.

Водночас, зазначає Ю.БЕЛІНСЬКИЙ, минулого тижня ”Газпром” направив НАК ”Нафтогаз України” офіційне повідомлення про недобір газу українською стороною в першому кварталі 2009 року, що може спричинити пред`явлення штрафних санкцій. Це відбулося після усних заяв про домовленість між сторонами про зниження споживання Україною російського газу з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м у 2009 р. Очевидно, підкреслює експерт, що для України було б вигідніше купувати більше газу в другому й третьому кварталах, коли ціна російського газу буде дешевша.

Таким чином, доля поставок газу в першому кварталі 2009 р. і можливих штрафних санкцій проти ”Нафтогазу”, як і участі Росії в модернізації української ГТС, очевидно, вирішуватиметься на переговорах Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНА, які мають відбутися в другій половині квітня, підкреслює Ю.БЕЛІНСЬКИЙ.

І додає, що ”можливі санкції лягли б досить важким тягарем на ”Нафтогаз” і могли б посилити тиск на валютний ринок України”.

Довідка УНІАН. Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

За отриманий у березні з Росії газ НАК «Нафтогаз України» 6 квітня заплатив ВАТ «Газпром» 342 млн. 720 тис. доларів.

Всього в 2009 році НАК має заплатити 14,4 млрд. дол.