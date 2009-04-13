СБУ просять розслідувати спробу дискредитації Львова

Львівська міська рада звернулася до Управління Служби безпеки України у Львівській області з проханням провести розслідування спроби дискредитації Львова як одного з міст-господарів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 10 квітня одне з інформаційних агентств Львова оприлюднило інформацію з посиланням на «спеціальну робочу групу працівників Управління СБУ у Львівській області», яка нібито виявила цілу низку порушень у процесі будівництва стадіону та аеропорту у Львові. Враховуючи, що міська рада не отримувала жодної інформації від СБУ про проведення тих чи інших розслідувань і тим більше про наявність будь-яких висновків на цю тему, керівництво міста в оперативному порядку зв’язалося з обласним керівництвом СБУ для отримання додаткової інформації.

Однак, як виявилось, про жодні висновки «робочої групи працівників СБУ» не знали і самі керівники служби. Того ж дня з’явився офіційний прес-реліз УСБУ у Львівській області, який повністю спростував неправдиве повідомлення інформагентства, йдеться у повідомленні міськради.

Львівська міська рада вважає, що даний інцидент є цілеспрямованою спробою дискредитувати громаду Львова та підготовку міста до Євро-2012 напередодні візиту до України президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, який, зокрема, буде присвячено вивченню ситуації в містах, що готуються до чемпіонату.

З огляду на це міська рада звернулася до обласного Управління СБУ з проханням “провести оперативне додаткове розслідування з метою вивчити усі обставини інциденту, з’ясувати замовників даної провокації та їхні мотиви”.

10 квітня було поширено повідомлення про нібито виявлене СБУ завищення вартості проекту стадіону у Львові на 27 млн. грн, які міська рада, відповідно до договору, мала сплатити компанії „Альпіне”. Пізніше обласне Управління СБУ спростувало цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня розпочнеться дводенний робочий візит до України делегації Європейського футбольного союзу на чолі з президентом М.ПЛАТІНІ, який має намір особисто пересвідчитися у достовірності досягнутих результатів з підготовки інфраструктури до Євро-2012 Україною в цілому і кожним містом-претендентом окремо.

Це останній і вирішальний візит М.ПЛАТІНІ до України перед тим, як у травні Виконком УЄФА визначить міста, що прийматимуть турнір.