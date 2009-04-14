Запорізький УБОЗ затримав громадянина Кіпру

Працівники Управління з питань боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області затримали громадянина Великої Британії та Кіпру Георгіу НЕОФІТАСА, якого розшукували правоохоронці Кіпру за крадіжку в особливо великих розмірах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю з посиланням на інформацію начальника УБОЗ у Запорізькій області Костянтина АНТОНОВА.

За інформацією закордонних правоохоронних органів, мова йде про пограбування поліцейського складу одного з міст Кіпру в 2007 році на загальну суму 100 тис. євро. Каналами Інтерполу українські правоохоронці отримали інформацію про те, що підозрюваний в організації цього злочину прибув до України рейсовим літаком з Лондона і намагався тут переховуватися. Більше того, він планував організувати в Україні власний бізнес.

13 квітня під координацією ГУБОЗ відбулася операція з його затримання. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції до Кіпру.