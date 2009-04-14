Прокуратура подала до суду на керівництво Херсонського машзаводу

Прокурор Суворовського району Херсона Анатолій МАЙДАН подав позов до Херсонського окружного адміністративного суду до керівництва ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ).

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.

За його словами, документ було подано 10 квітня, суд прийняв позов 13 квітня.

Причиною подачі позову, за даними Ф.САМОЙЛЕНКА, є невиконання керівництвом ХМЗ вимог прокурорського протесту на накази про звільнення співробітників підприємства.

«Керівництво заводу відхилило протест прокурора Суворовського району, і ми вважаємо, що відхилило безпідставно. Прокуратура надалі підтримуватиме свій позов», - сказав прес-секретар.

Як повідомлялося, 6 березня прокурор Суворовського району Херсона А.МАЙДАН виніс протест на 28 наказів директора ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» Сергія ГРИСЮКА про звільнення працівників підприємства за скороченням штатів.

Прокуратура вважає, що ці накази суперечать вимогам чинного законодавства.

Письмові повідомлення з попередженнями про звільнення за скороченням штатів робітники ХМЗ почали одержувати 18 березня.

Довідка УНІАН. ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створено на базі виробничих потужностей ВАТ «Херсонські комбайни». Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить до структури ТОВ «НВП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».