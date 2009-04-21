Мін‘юст пропонує направити законопроект «Про прокуратуру» на експертизу

Міністерство юстиції звернулося до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з пропозицією направити проект Закону України «Про прокуратуру» до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) для здійснення експертизи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, пропозиція Міністерства юстиції обґрунтовується тим, що ухвалений 14 квітня 2009 року у першому читанні законопроект суттєво не відрізняється від більшості положень проекту закону «Про прокуратуру», експертизу якого вже здійснювала Венеціанська комісія. При цьому, експерти Комісії визначили законопроект як неприйнятний, оскільки його положення не узгоджувалися з європейськими стандартами щодо визначення статусу та функцій органів прокуратури у демократичних країнах (висновок №292/2004 від 12 жовтня 2004 року).

Проект закону, ухвалений у першому читанні, на думку Міністерства юстиції, не містить змін, які б засвідчили намагання реформувати прокуратуру, як того вимагають міжнародні зобов‘язання України перед Радою Європи, відповідні міжнародні документи щодо місця, ролі та функцій прокуратури та Концепція реформування кримінальної юстиції України, що була затверджена рішенням РНБО та введена у дію Указом Президента України.

Саме тому принципово важливо, щоб робота над новою редакцією Закону України «Про прокуратуру» здійснювалась з урахуванням позиції Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), як однієї з найбільш авторитетних експертних організацій у сфері забезпечення верховенства права та дотримання прав людини.