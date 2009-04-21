Бойко та Льовочкін виграли в апеляцію проти Медведчука

Апеляційний суд міста Києва повністю задовольнив апеляційні скарги народних депутатів Юрія БОЙКА та Сергія ЛЬОВОЧКІНА у справі за позовом Віктора МЕДВЕДЧУКА. Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України Сергія ЛЬОВОЧКІНА (фракція Партії регіонів).

В повідомленні прес-служби зазначається, що “столичний Апеляційний суд переглянув справу і скасував незаконне рішення Печерського райсуду, а також повністю відмовив Віктору МЕДВЕДЧУКУ в задоволенні його вимог”.

Як відомо, 11 лютого 2009 року Печерський районний суд міста Києва в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Віктора МЕДВЕДЧУКА до членів Партії регіонів Юрія БОЙКА і Сергія ЛЬОВОЧКІНА про захист честі, гідності та ділової репутації. В прес-службі В.МЕДВЕДЧУКА повідомили, що суд визнав наклепницькою і такою, що не відповідає дійсності, всю інформацію про причетність В.МЕДВЕДЧУКА до зриву газових переговорів, а також до посередництва в газовій сфері, зобов`язав відповідачів спростувати цю інформацію і офіційно принести вибачення В.МЕДВЕДЧУКУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня колишній міністр палива і енергетики, народний депутат Ю.БОЙКО висловив думку, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є В.МЕДВЕДЧУК та Ігор БАКАЙ. Після цього колишній лідер Соціал-демократичної партії (об`єднаної) В.МЕДВЕДЧУК звернувся до суду з проханням зобов`язати народних депутатів Ю.БОЙКА і С.ЛЬОВОЧКІНА спростувати інформацію про його причетність до газового конфлікту.