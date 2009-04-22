Депутата, який обстріляв ДАІ, звинувачують... у хуліганстві

Слідчим відділом Харківського міського управління міліції порушено кримінальну справу за фактом стрілянини депутата Харківської обласної ради по автомобілю ДАІ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Харківській області.

За даними ЦЗГ, 16 квітня о 16.20 на розі Червоношкільної набережної та вулиці Університетської невідомий чоловік з автомобіля «Шкода-Октавія» з хуліганських спонукань зробив два постріли з травматичної зброї невстановленого зразка по автомобілю «Фольксваген-Пассат», чим пошкодив вікно та двері автомобіля з боку водія.

Водій «Фольксвагена» одразу звернувся до органів внутрішніх справ. На місці події експерти вилучили гумову кулю.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівниками міліції було встановлено, що автомобілем «Шкода-Октавія» з державним номером АХ 4283 ВМ за дорученням керує депутат Харківської обласної ради Юрій ЖИТЄНЬОВ, 1958 року народження, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину.

За інформацією ЦЗГ, у даний час громадянин Ю.ЖИТЄНЬОВ ухиляється від слідства, у зв’язку з чим його оголошено у розшук. ГУ МВС України в Харківської області звертається до всіх, хто має інформацію про місце перебування розшукуваного, повідомити це органам міліції.

Як пише харківська преса, автомобіль, за кермом якого перебував депутат, належить дружині колишнього голови Харківської облради і колишнього голови Харківської обласної організації Партії регіонів Василя САЛИГІНА, у якого Ю.ЖИТЄНЬОВ працював водієм. Нині Ю.ЖИТЄНЬОВ є членом комісії облради з питань культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин.