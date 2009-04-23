У Севастополі на пожежі загинули двоє школярів і міліціонер

Севастополі на пожежі загинули двоє школярів і 32-річний інспектор міліції, який намагався їх урятувати.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу зв`язків з громадськістю Управління МВС у Севастополі капітан міліції Рената МАЙБОРОДА, 22 квітня о 22.40 у чергову частину Нахімовського РВВС міста надійшло повідомлення від чергового Головного управління МНС в місті про те, що під час ліквідації спалаху в напівпідземному приміщенні резервного командного пункту К-11 (сховище) було знайдено тіла трьох осіб. Для проведення рятувальної операції було підключено фахівців Ласпінського гірничорятувального загону та аварійно-рятівні екіпажі. Під час здійснення рятувальних робіт троє працівників МНС отруїлися продуктами горіння і були госпіталізовані.

Було встановлено особи загиблих, якими виявилися двоє учнів школи №42 (1996 і 1995 років народження), а також 32-річний інспектор патрульної служби батальйону патрульної служби УМВС старший сержант міліції Євген Скоробогатов.

За інформацією Р.МАЙБОРОДИ, перевірка встановила, що близько 18.00 школярі подолали огорожу об`єкту і, зробивши підкоп під металевими воротами, проникли всередину приміщення. Ще троє неповнолітніх залишилися зовні чекати. Приблизно за годину вони побачили дим, що йшов зсередини, після чого почали кричати і кликати на допомогу. Повз проходив старший сержант міліції Є.Скоробогатов, який у той момент не перебував на службі. Почувши крики дітей, міліціонер поспішив на допомогу. Він проник всередину приміщення, але отруївся димом і самостійно вибратися вже не зміг. У загиблого інспектора залишилися дружина і 4-річна донька.

За фактом загибелі буде порушено кримінальну справу, сказала капітан міліції.

Як повідомив УНІАН начальник управління у справах надзвичайних ситуацій Севастопольської міської державної адміністрації Олександр ПЕРМІНОВ, раніше притулок належав «Семорзаводу», але після того, як сховище фактично стало безгоспним, його передали на зберігання комунальному підприємству «Місцева пожежна охорона». Всі три входи в сховище було заварено.