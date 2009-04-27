КНДІСЕ не проводив експертизу підписа екс-власника телеканалу «Інтер»?

У зв‘язку з поширенням в електронних засобах масової інформації повідомлення про проведення Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ) експертизи по дослідженню підпису екс-власника телеканала «Інтер» Ігоря Плужнікова, а також у зв‘язку з розміщенням в інтернеті фотокопії документу КНДІСЕ, прес-служба Міністерства юстиції вважає за необхідне пояснити наступне:

17 квітня інтернет-видання «Українська правда» у статті «Боротьба за «Інтер»:експерти знайшли підроблений підпис Плужнікова» зазначила, що КНДІСЕ були виконані відповідні експертизи та за результатами дослідження зроблені висновки експертиз.

Зазначена інформація не відповідає дійсності, оскільки спеціалістами інституту експертизи з дослідження оригінальних матеріалів не проводилося та судової експертизи не призначалося.

Генеральною прокуратурою України проводиться перевірка, в рамках якої було звернення до КНДІСЕ надати письмову консультацію. Інституту було надано копії окремих документів, на підставі яких і було проведене дослідження спеціаліста КНДІСЕ, що має консультативний характер.

Вказане дослідження не є доказом у справі.

Право на проведення таких досліджень надається п.6ст.13 Закону України «Про судову експертизу».