Відставці Луценка знайшли альтернативу

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” виступає за створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування інциденту, що стався у Франкфурті-на-Майні за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила член фракції НУ-НС Катерина ЛУК’ЯНОВА.

За її словами, сьогодні зранку в засіданні фракції НУ-НС взяв участь міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО, який розповів суть інциденту, що стався в Німеччині.

Крім того, повідомила народний депутат, Ю.ЛУЦЕНКО має намір провести зустріч із фракцією БЮТ.

«Фракція підтримує ідею створення тимчасової слідчої комісії по даному інциденту і до висновків цієї комісії не буде голосувати за відставку міністра», - сказала К.ЛУК’ЯНОВА.