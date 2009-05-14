Ради Європи затвердила звіт щодо стану виконання Україною антикорупційних рекомендацій

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) затвердила звіт щодо виконання Україною антикорупційних рекомендацій цієї міжнародної організації. Розгляд звіту відбувся в рамках пленарного засідання GRECO, що триває 11 – 15 травня у м. Страсбург (Франція). Делегацію України на пленарному засіданні очолює представник Міністерства юстиції, яке забезпечувало співпрацю з експертами GRECO на етапі підготовки проекту звіту.

Як повідомив Міністр юстиції України Микола Оніщук, експерти GRECO з Великобританії та Кіпру, які готували проект звіту по Україні, відзначили звіт як позитивний. Україною у тій чи іншій мірі забезпечено виконання усіх рекомендацій.

Так, з 25 рекомендацій, наданих GRECO для України, виконано 7 та ще 18 виконано частково. Невиконаних рекомендацій немає. Також позитивно відзначено співпрацю українських органів влади у сфері імплементації антикорупційних стандартів з низкою міжнародних організацій, зокрема у рамках проекту протидії корупції в Україні (UPAC).

За словами Міністра юстиції, звіт буде використано для рейтингової оцінки нашої держави міжнародними організаціями.

Міністр юстиції України також наголосив, що згідно із правилами процедури GRECO, протягом 18 місяців після затвердження звіту, Україна повинна забезпечити виконання тих рекомендацій, які виконані частково, та надати відповідну інформацію до Секретаріату GRECO.

Також, відповідно до існуючої практики, GRECO закликало Уряд України здійснити переклад та офіційне оприлюднення звіту щодо виконання Україною рекомендацій GRECO.

У зв’язку з цим, повідомив Микола Оніщук, Міністерство юстиції здійснює переклад звіту та має намір невідкладно звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо його оприлюднення. Крім того, Міністерство юстиції готує пропозиції щодо організації виконання тих рекомендацій GRECO, що є виконаними частково.

Міністр юстиції нагадав, що Група держав Ради Європи проти корупції висловлює стурбованість затримкою з ухваленням в Україні пакету антикорупційного законодавства.

Як відомо, наразі у Верховній Раді України до другого читання підготовлено пакет антикорупційних законопроектів, що повинні стати першим стратегічним кроком на шляху ґрунтовних антикорупційних реформ. Розгляд антикорупційних проектів був запланований Верховною Радою України на 16 квітня ц.р., проте відкладений на невизначений термін. Мова йде про прийняті в першому читанні ще у 2006 році проекти Законів України: «Про засади запобігання та протидії корупції» (реєстраційний № 0876), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (реєстраційний № 0875), «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» (реєстраційний № 0877).

*** Групу держав проти корупції (GRECO) утворено Радою Європи. Метою GRECO є покращення можливостей країн – членів групи боротися з корупцією, дотримуватися ухвалених державами рішень, а також вживати відповідних антикорупційних заходів.

Україна приєдналась до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.

Оціночний звіт GRECO по Україні ґрунтується на підсумках двох раундів оцінювання, що охоплюють період по 2006 рік включно. Звіт, який було оприлюднено у листопаді 2007, містить 25 рекомендацій та одне застереження, обов’язкове для виконання Україною, як членом GRECO.