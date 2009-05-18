ДТП у Києві: позбавлений прав водій відправив до лікарні 5 людей

З вини позбавленого прав водія в ДТП у Києві травмовано п’ятьох людей, серед них - двоє маленьких дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні о 2.30 на Броварському проспекті, водій автомобіля “КІА Cerato”, рухаючись у напрямку станції метро “Лісова”, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з автомобілем “ВМW-520” Республіки Молдови, що рухався попереду в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП водій і троє пасажирів громадян Молдови та один пасажир громадянин Росії автомобіля “ВМW” отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих двоє дітей: однорічний та семирічний хлопчики.

Як повідомили в Державтоінспекції м. Києва, водій автомобіля “КІА Cerato” на момент автопригоди, не мав при собі посвідчення водія. Як встановлено пізніше, рішенням Броварського районного суду від 14.04.2009 року за ст. 130 ч.1 КУпАП за керування транспортним засобом у нетверезому стані, вказаного водія, було позбавлено цих прав.