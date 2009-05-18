Президента просять не підписувати закон про заборону грального бізнесу

Представники грального ринку звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням не підписувати закон «Про заборону грального бізнесу в Україні», який Верховна Рада прийняла 15 травня ц.р.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Асоціації казино України Анатолій НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, сьогодні під стінами Секретаріату Президента відбувається мітинг працівників гральних закладів, які просять В.ЮЩЕНКА не підписувати цей закон. А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що в разі його підписання без роботи залишаться близько 200 тис. працівників гральних закладів.

Генеральний директор казино «Аурум» Олексій КОНШИН наголосив, що сьогодні необхідно розробити закон, який регулював би діяльність гральних закладів в Україні. На його думку, учасники грального бізнесу повинні увійти до робочої групи з розроблення такого закону. «Ми розуміємо, що такий формат (законодавство, яке регулює гральний бізнес в Україні – УНІАН) на сьогодні неприйнятний. Його потрібно регулювати, потрібні зони», – сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Водночас представники грального бізнесу впевнені, що потрібно обмежити діяльність гральних закладів в Україні, наприклад, щоб такі заклади починали роботу з 22.00, а також мали окремі зони діяльності.

Одними з головних проблем, які виникнуть внаслідок такого рішення парламенту, А.НЕСТЕРЕНКО назвав порушення прав іноземних інвесторів, які мають частку в цьому бізнесі в Україні, а також порушення закону про ліцензування. На його думку, останнє зумовить судові процеси учасників грального бізнесу з державою, яка спробує достроково анулювати їхні ліцензії.

Водночас, на думку О.КОНШИНА, в разі заборони грального бізнесу частина його піде в тінь. «Той бізнес, який був у тіні, так там і залишиться. Закривають сьогодні легальний», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх. Згідно із законом, до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією грального устаткування, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до державного бюджету України.

Того ж дня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що глава держави підпише цей закон.