Дурдинця оголошено в міжнародний розшук
11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду…
Заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ, відповідно до постанови слідчого Генеральної прокуратури України та рішення Печерського райсуду Києва, Українським бюро Інтерполу сьогодні було оголошено в міжнародний розшук.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, міліція звертається з проханням до всіх, хто знає про місце перебування Т.ДУРДИНЦЯ, повідомити про це правоохоронним органам.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2008 року Окружний адміністративний суд Києва виніс постанову, згідно з якою визнав незаконним і відмінив указ Президента України про призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ - начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією оскаржив указ, оскільки перед призначенням кандидатура Т.ДУРДИНЦЯ не була узгоджена з членами комітету.
У свою чергу Секретаріат Президента подавав апеляцію на це рішення суду.
Прес-служба «Народної самооборони» з посиланням на інформацію народного депутата, представника інтересів у суді Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ 22 січня 2009 року поінформувала, що Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ.
11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду.
12 травня керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що у даний час Т.ДУРДИНЕЦЬ перебуває на лікарняному і від слідства не ухиляється.
13 травня cлідчий Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури дав доручення СБУ і МВС затримати й доставити в суд для обрання міри запобіжного заходу заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ. Як зазначили у прес-службі Генпрокуратури, це пов’язано з невиконанням ним судового рішення, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу.
15 травня голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що його заступник Т.ДУРДИНЕЦЬ після одужання знову розпочне співробітництво зі слідством у рамках справи щодо його призначення на посаду.
У цей же день міліція на виконання доручення Генпрокуратури оголосила Т.ДУРДИНЦЯ у розшук.