Венеціанська комісія 12-13 червня розглядатиме проект змін до Конституції
16:38, 26 травня 2009Право
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Президентський варіант
Венеціанська комісія 12-13 червня розглядатиме президентський проект закону про внесення змін до Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК на брифінгу для преси.
За словами міністра, він отримав запрошення на відповідне засідання Венеціанської комісії для участі у дискусії щодо цього законопроекту.
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