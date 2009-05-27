Кабмін зобов`язав Луценка приступити до виконання службових обов`язків

Кабінет міністрів зобов`язав Юрія ЛУЦЕНКА приступити до виконання службових обов`язків на посаді міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам Ю.ЛУЦЕНКО журналістам після засідання Кабінету міністрів.

«Від сьогодні після засідання Кабінету міністрів, на якому завершився розгляд результатів службового розслідування, приступлю до обов`язків міністра внутрішніх справ України», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр підкреслив, що має намір чекати рішення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує обставини інциденту за його участю в аеропорту Франкфурта. «Безперечно, я чекатиму рішення Тимчасової слідчої комісії, а також можливого парламентського рішення», - додав він.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнив, що з моменту створення в парламенті відповідної ТСК (19 травня – УНІАН), він на прохання прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО написав заяву про відпустку. «У зв`язку з тим, що чинне законодавство не передбачає усунення міністра з посади рішенням Кабміну, я брав відпустку, а зараз після завершення службового розслідування, оскільки було встановлено відсутність кримінального провадження стосовно мене з німецької сторони, відсутність будь-яких доказів про алкогольне сп`яніння і наявність виграшного для мене рішення берлінського суду щодо газети «Більд», усі ці обставини були враховані і у зв`язку з цим сьогодні я приступаю до виконання обов`язків міністра внутрішніх справ, чекаючи рішення парламенту», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у ВР були створені дві ТСК з розслідування обставин інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ, оскільки депутати так і не дійшли згоди щодо єдиного кандидата, який би очолював цю комісію. Першу ТСК очолив член фракції БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК, а другу – Нестор ШУФРИЧ (Партія регіонів).