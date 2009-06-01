Державних та приватних нотаріусів відсьогодні зрівняно у повноваженнях

З 1 червня набули чинності положення Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про нотаріат“, якими державні та приватні нотаріуси зрівнюються у повноваженнях щодо вчинення нотаріальних дій. Насамперед зміни до вищевказаного Закону спрямовані на зрівняння в повноваженнях по вчиненню нотаріальних дій державних та приватних нотаріусів щодо оформлення спадкових прав громадян.

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук. За словами Міністра, зрівняння в повноваженнях по вчиненню нотаріальних дій державних та приватних нотаріусів сприятиме розвантаженню державних нотаріальних контор.

Міністр підкреслив, що існуючі до сьогодні обмеження у повноваженнях по вчиненню нотаріальних дій приватними нотаріусами, призводили до перевантаження державних нотаріальних контор, створювали значні черги громадян до державних нотаріальних контор. Крім того, нерівність у повноваження по вчиненню нотаріальних дій, з одного боку, ускладнювала роботу державних нотаріусів, а з іншого – необґрунтовано позбавляла приватних нотаріусів можливості здійснювати свою професійну діяльність у повному обсязі.

Міністр уточнив, що закон не змінює правовий статус державних та приватних нотаріусів. Так, відповідно до статті 31 Закону України „Про нотаріат” приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справлятимуть плату, розмір якої визначатиметься за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дій, також провадитиметься за домовленістю сторін.

Міністр також повідомив, що на сьогодні понад 95 відсотків приватних нотаріусів пройшли необхідне підвищення кваліфікації з питань оформлення спадщини – щодо видачі свідоцтв про право на спадщину, свідоцтв про право власності у спільному майні подружжя тощо, та отримали право на вчинення відповідних нотаріальних дій. Крім того, Міністерство юстиції розробило усі необхідні підзаконні нормативні акти на реалізацію положень Закони України „Про внесення змін до Закону України „Про нотаріат“.

«Таким чином, жодних перешкод для реалізації положень закону немає», - резюмував Міністр юстиції.

*** Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про нотаріат“ був ухвалений Верховною Радою України 1 жовтня 2008 року. З 1 грудня 2008 року набули чинності окремі зміни до Закону України «Про нотаріат», які, зокрема, передбачали посилення вимог до рівня кваліфікації осіб, що мають намір займатися нотаріальною діяльністю (нотаріуса, стажиста нотаріуса), покращення доступу громадян до нотаріальних послуг та їх якості, вдосконалення механізму допуску громадян до нотаріальної діяльності, зняття обмежень граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах тощо..

З 1 червня 2009 року набула чинності, норма закону щодо зрівняння у повноваженнях державних і приватних нотаріусів, зокрема щодо оформлення спадкових справ. З цієї ж дати набирає сили норма щодо установлення Кабінетом Міністрів України зразку, опису, порядку витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів.