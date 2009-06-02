На Херсонщині Державна інспекція цін на чолі з її начальником брали хабарі
11:08, 02 червня 2009Право
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Зменшували суми штрафних санкцій
Співробітники Служби безпеки України припинили незаконну діяльність групи хабарників у Державній інспекції цін в Херсонській області на чолі з її начальником.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
За даними СБУ, чиновники запровадили механізм вимагання хабарів з керівників підприємств за сприяння комерційним та державним структурам зменшувати суми штрафних санкцій у сфері ціноутворення. При цьому сума хабара пропорційно пов’язувалась із сумою накладених штрафів. Зловмисників було затримано 29 травня під час одержання та передачі хабара у розмірі 10 тис. грн.
За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу. Зловмисників затримано та поміщено до слідчого ізолятору.
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