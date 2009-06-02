На Херсонщині Державна інспекція цін на чолі з її начальником брали хабарі

Співробітники Служби безпеки України припинили незаконну діяльність групи хабарників у Державній інспекції цін в Херсонській області на чолі з її начальником.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними СБУ, чиновники запровадили механізм вимагання хабарів з керівників підприємств за сприяння комерційним та державним структурам зменшувати суми штрафних санкцій у сфері ціноутворення. При цьому сума хабара пропорційно пов’язувалась із сумою накладених штрафів. Зловмисників було затримано 29 травня під час одержання та передачі хабара у розмірі 10 тис. грн.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу. Зловмисників затримано та поміщено до слідчого ізолятору.