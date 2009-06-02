Водіїв Державної спецслужби транспорту не каратимуть за порушення правил руху

Верховна Рада ухвалила Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Державної спеціальної служби транспорту”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 367 із 437 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законодавчий акт спрямований на врегулювання спірних питань щодо функціонування Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), усунення прогалин і суперечностей у чинному законодавстві щодо юридичної відповідальності особового складу та повноважень керівництва ДССТ.

Відповідно до даного закону, до органів дізнання віднесено командирів підрозділів Державної спеціальної служби транспорту - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов’язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Державної спеціальної служби транспорту у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків або в розташуванні підрозділу Державної спеціальної служби транспорту.

Також внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, передбачивши, що при порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Державної спеціальної служби транспорту – військовослужбовцями строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. До зазначених осіб як захід адміністративного стягнення застосовується попередження.

Крім того, внесено зміни до Кримінального кодексу України.

Передбачено, що поняття військового злочину розповсюджується на військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

Внесено також зміни до Закону України “Про Державну спеціальну службу транспорту”, передбачивши, що керівник центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у мирний час користується щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою міністра оборони України у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних сил України обсязі.

Керівник органу управління Державної спеціальної служби транспорту користується щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача виду Збройних сил України у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних сил України обсязі.