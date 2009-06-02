Збільшується кількість відмов у пропуску через держкордон українських дітей

Державна прикордонна служба України закликає громадян уважніше оформляти документи своїх дітей для відпочинку за кордоном.

Про це УНІАН повідомив відділ з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Зокрема, за даними прикордонників, з початком літнього туристичного сезону та завершенням навчального року збільшується кількість відмов у пропуску через державний кордон українських дітей. Так, якщо із січня по травень співробітники Держприкордонслужби відмовили у виїзді близько 1,5 тисячі маленьких українців (в середньому 380 осіб за місяць), то з початку травня не було пропущено понад 450 дітей. Лише минулої доби майже 30 неповнолітніх наших співвітчизників не змогли перетнути кордон. Прикордонники прогнозують, що після закінчення шкільних іспитів ці показники зростатимуть. Наприклад, протягом минулого літа майже 3500 неповнолітнім громадянам України було відмовлено у перетинанні кордону.

Державна прикордонна служба України нагадує батькам, які планують відпочинок своїх дітей за кордоном, про необхідність ретельніше ставитися до оформлення документів. Прикордонники радять громадянам консультуватися з туристичними фірмами, послугами яких вони користуються. Також необхідну інформацію також можна отримати на веб-сайті відомства pvu.gov.ua або за телефонами гарячої лінії: (8044) 271-88-88 та (8044) 271-87-42.

Як констатують прикордонники, основними причинами відмов у пропуску залишається відсутність доручень від батьків, які потрібні у випадку, коли дитину супроводжує лише один з батьків або уповноважена ними особа. Крім того, серед причин непропуску є недійсні документи для закордонних поїздок, відсутність документів на право перетину кордону, відсутність фото дітей в документах батьків, закінчення терміну дії паспорта, технічна несправність документа.

Статтею 313 Цивільного кодексу України визначено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд з України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів і в їхньому супроводі чи у супроводі осіб, які ними уповноважені. Разом з тим фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Держприкордонслужба нагадує, що порядок виїзду за кордон дітей – громадян України визначений законодавчими і нормативними актами, відповідно до яких відомості про дітей, що їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками), вносяться в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти. Для виїзду дитини за кордон оформляється проїзний документ, а у окремих випадках - паспорт. На дітей віком від 5 до 18 років, що виїжджають разом із законними представниками і дані про яку вписуються в їх паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються в ці паспорти і скріплюються печаткою. Для оформлення паспорта (проїзного документа) фотокартки подаються незалежно від віку дитини. Проїзний документ оформляється на термін до трьох років чи до досягнення дитиною 18-річного віку.

Особам, які супроводжують неповнолітнього громадянина України під час його прямування за кордон, потрібно мати паспортний документ супроводжуючої особи (передбачений міжнародними угодами), проїзний документ дитини (свідоцтво про народження – тільки для поїздок у Російську Федерацію, а також для жителів прикордонних районів, визначених відповідними угодами про спрощений пропуск з Республікою Білорусь), а також нотаріально засвідчену згоду обох батьків (законних представників) у якій визначено державу прямування та проміжок часу перебування у цієї державі. Нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків, який не супроводжує дитину, посадова особа Державної прикордонної служби України не вимагає у разі наявності оригіналів або нотаріально засвідчених копій:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

- довідки відділу запису актів цивільного стану (ЗАЦС) про те, що відомості про батька записані за заявою матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного Кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

- коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини;

- коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує дитина, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном.