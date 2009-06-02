ВР має намір заборонити перегляд адміністраціями листування ув’язнених

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення права осіб, що тримаються під вартою, та засуджених осіб на безперешкодне листування з адвокатом)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 377 із 437 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом вносяться зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та закону України „Про попереднє ув’язнення”. Ними передбачається запровадити норму про заборону перегляду кореспонденції адміністративними органами установ виконання покарань та місць тримання під вартою, яку засуджені та особи, що тримаються під вартою, відправляють адвокату і, відповідно, отримують від нього.