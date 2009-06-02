45% киян вважають, що ВР має відправити Луценка у відставку, якщо він винний у скандалі в німецькому аеропорту - опитування

44,8% киян вважають, що парламент має відправити міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у відставку, якщо він виявиться винним у подіях в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 21 – 27 травня 2009 року.

За результатами опитування, майже усі кияни (95,7%) знають про те, що на початку травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні стався інцидент за участю Ю.ЛУЦЕНКА. Не знають про це лише 4,3%.

Третина киян (34,4%) вважають, що у скандалі у Франкфурті-на-Майні винен глава МВС України. Водночас, 27,4% опитаних дотримуються думки, що скандалу насправді не було і це звичайна провокація. Значна частка киян - 38,2% - не змогли визначитись.

На думку 44,8% киян, якщо в подіях в аеропорту Франкфурта-на-Майні винен Ю.ЛУЦЕНКО, то Верховна Рада України повинна відправити його у відставку. Протилежної думки дотримуються 21,6% опитаних, а третина - 33,6% - не змогли визначитись.

„Українське демократичне коло” проводило репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення міста Києва. Усього за місцем проживання опитано 1250 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,8%.