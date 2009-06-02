Серед потерпілих внаслідок вибуху в Мелітополі - двоє дітей

Кількість постраждалих внаслідок вибуху у відділенні "Ощадбанку" у Мелітополі Запорізької області збільшилася до 25 осіб, серед них 2 дітей.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Запорізькій області.

На місце пригоди виїхали керівники ГУМВС та прокуратури області, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група в повному складі. Додаткову інформацію буде надано пізніше. Розслідування проводить Мелітопольський міськвідділ міліції.

Раніше МНС повідомляло про 21 постраждалого, з яких 5 госпіталізовано до лікарні. Решта людей зверталися по медичну допомогу, отримавши поранення розбитим склом.

Як повідомляє видання "Мелітопольські новини", перед вибухом в приміщення ощадкаси зайшли двоє чоловіків з пакетами в руках. Один з них залишив пакет на вході до приміщення, другий – в самому приміщенні. Після їх відходу пролунали вибухи.