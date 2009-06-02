Суд дав Львову другого мера

Апеляційний адміністративний суд міста Києва підтвердив рішення Шевченківського районного суду Києва від 27 грудня 2005 року про поновлення Любомира БУНЯКА на посаді міського голови Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представникам регіональних ЗМІ сам Л.БУНЯК, зазначивши, що відповідне рішення суд ухвалив 30 квітня 2009 року.

«Тепер уже справа за виконавчою службою. Постанова суду вступила у законну силу за рішенням суду, який поновив мене на посаді. Постанова має бути виконана і негайно, адже саме так зазначено у рішенні: постанова підлягає негайному виконанню", - заявив Л.БУНЯК.

Він повідомив, що "вже був у міській раді й поставив до відома юридичну службу мерії. Я не хочу, щоб це було за спиною, вважаю, що такі речі необхідно робити етично. Я готовий вже приступити до виконання обов’язків, однак Андрій САДОВИЙ, як мені сказали, ще тиждень буде у відпустці. Я хочу, щоб він ознайомився зі всіма документами. У наступний понеділок-вівторок рішення суду буде подане для виконання у виконавчу службу".

Він також зазначив, що вимагатиме грошової компенсації за весь час «вимушеного прогулу» і зарахування йому трудового стажу.

Натомість, Львівська міськрада готує касаційну скаргу щодо поновлення на посаді мера Л.БУНЯКА, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Там зауважили, що "Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено виключні підстави дострокового припинення повноважень міського голови. Оскільки міський голова перебуває на посаді на законних підставах, юридичне управління не вбачає правового механізму виконання рішення Апеляційного адміністративного суду. На зазначене рішення готується касаційна скарга".

Довідка УНІАН. 27 вересня 2005 року депутати Львівської міської ради достроково припинили повноваження мера Л.БУНЯКА.

27 грудня 2005 року Шевченківський райсуд Києва поновив Л.БУНЯКА на посаді міського голови Львова.

У відповідь депутати Львівської міської ради наприкінці грудня 2005 року прийняли повторне рішення про дострокове припинення повноважень Л.БУНЯКА на посаді міського голови. Це рішення, у свою чергу, опротестував прокурор м. Львова.

Л.БУНЯК також його оскаржив у одному із судів Києва. Суд виніс рішення на користь Л.БУНЯКА.

Львівська міськрада програла в апеляційному суді, оскаржуючи рішення про поновлення Л.БУНЯКА на посаді мера Львова.