Парламент усунув колізії, які дозволяють подвійне громадянство

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України “Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” (щодо усунення колізій, які дозволяють подвійне громадянство).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 233 із 438 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається підвищити вимоги щодо українського громадянства (набуття та перебування в ньому) і тим самим реалізувати вимогу Конституції України щодо єдиного громадянства.

Документом пропонується внести зміни до низки статей закону України “Про громадянство України”. Зокрема, передбачено змінити підхід, за яким визначається питання добровільного отримання громадянином України громадянства іншої країни. За чинною редакцією закону, добровільним вважається лише офіційне звернення українського громадянина із заявою чи клопотанням про набуття громадянства іншої держави. Даним законопроектом пропонується передбачити, що підставами для втрати громадянства України є: добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються випадки, коли громадянин України, який досяг повноліття: звертався із заявою чи клопотанням про набуття громадянства іншої держави, відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто; отримав та використовував документи, які засвідчують громадянство іншої країни.

Даним законопроектом визначено ще одну підставу, за якою скасовується рішення про оформлення набуття громадянства України: в разі невиконання вимог щодо виходу іноземцем протягом двох років з іншого громадянства або в разі неможливості здійснити це за обставинами, незалежними від цих осіб.